Padova | Legambiente | maglia nera in Veneto per consumo del suolo

liberoquotidiano

: RT @FranFerrante: Da mercoledì 18 al Parco Fenice di Padova inizia #EcoFuturo Il programma completo su - ap_legambiente : RT @FranFerrante: Da mercoledì 18 al Parco Fenice di Padova inizia #EcoFuturo Il programma completo su - MGrava : RT @PCagnan: Il dossier ecomafie di Legambiente: in Veneto l'allarme è tutto sul ciclo dei rifiuti - taccola10 : RT @PCagnan: Il dossier ecomafie di Legambiente: in Veneto l'allarme è tutto sul ciclo dei rifiuti -

(Di mercoledì 18 luglio 2018), 18 lug. (AdnKronos) - E’ undiad oltranza quello che in Italia continua ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica. Lo certifica l’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel suo rapporto annuale in cui evidenzia come il rallentame