Padova | dal Novara un nuovo attaccante

Biogasfattobene® : il Consorzio Italiano Biogas al Festival delle ecotecnologie a Padova dal 18 al 22 luglio : Catturare e usare carbonio attraverso pratiche agricole sostenibili è la base del Biogasfattobene® il modello di agricoltura promosso dal CIB”, questo il tema al centro del dibattito di Ecofuturo, il Festival delle eco tecnologie e dell’autocostruzione che si è aperto oggi a Padova al Fenice Green Energy Park. La manifestazione che è nata dall’impegno ecologista di Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti, ha inaugurato la sua quinta edizione ...

Padova - operaio cade dall’impalcatura e muore. Non indossava l’imbracatura di sicurezza : L'uomo, 45 anni e originario di Modena, è deceduto sul colpo dopo un volo di tre metri. A quanto pare non indossava l'imbracatura.Continua a leggere

Bondage estremo : un 59enne di Padova finisce in ospedale - arrestato l'amico 30enne : Un 59enne di Padova è stato trovato nudo e agonizzante a casa di un amico 30enne. I due stavano praticando del Bondage estremo, ovvero sesso con corde, frustini, manette e bende, quando qualcosa è andato storto: il più anziano ha iniziato a sentirsi male. Per evitare di chiamare i soccorsi, l'altro ha tentato fino all'ultimo di salvarlo da solo: mentre l'amico aveva ancora la testa incastrata in una corda, ha provato a ...

Padova - addio a Isabella sconfitta a 17 anni dalla fibrosi : “Quando finirà tutto questo?” : Lutto ad Abano Terme (Padova) che piange la scomparsa prematura di Isabella Annese, 17enne da sempre affetta da fibrosi cistica. A darne notizia su Facebook è stato il papà Corrado: "Non so dove trovo la forza di scrivere ma lo faccio perché mia figlia era tanto amata da tutti".Continua a leggere

Il tour estivo 2018 di Coez : dal Sherwood Festival di Padova a Piazza Libertini di Lecce : Nell'intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'amatissimo cantautore italiano Silvano Albanese, noto al pubblico con lo pseudonimo di Coez, parla del suo tour estivo del 2018, iniziato il 22 giugno da Padova e che si concluderà a Lecce il 18 agosto. Un tour molto importante per l'artista, che promette anche qualcosa di speciale per la data di Roma, data che si prospetta un successo dato il gran numero di biglietti già venduti. Le ...

Padova - andava dalla madre 91enne e la picchiava : la figlia incastrata dai video : I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia una donna di 67 anni che a più riprese, durante le quotidiane visite alla anziana mamma, la insultava pesantemente percuotendola con pugni e schiaffi al viso e al capo.Continua a leggere

Ritrovato in Svezia il detenuto “modello” evaso un anno fa dal carcere di Padova : Kristian Boris Vukotic, serbo di 43 anni, poco meno di un anno fa era scappato dal carcere di Padova, dove si trovava per omicidio e furti e dove si era laureato con il massimo dei voti in Filosofia. Al primo permesso premio era sparito, ma ora lo hanno Ritrovato in Svezia e riportato in Italia.Continua a leggere

Padova - professoressa picchiata dalla mamma dell'alunno : 'Ho paura di tornare a scuola - ma non indietreggio' : 'Negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento delle famiglie , ma la scuola non può sopperire alle mancanze dei genitori . Siamo arrivati al punto che in alcuni casi evitiamo di ricevere le mamme o i ...

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : morto uno degli operai ustionati dalla colata incandescente : È morto dopo 25 giorni di ricovero al centro grandi ustionati di Cesena Sergiu Todita, l’operaio 40enne di origine moldava coinvolto nell’incidente avvenuto a maggio nelle Acciaierie Venete a Padova. In queste settimane, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma le ustioni riportate su quasi il 100 per cento del corpo hanno impedito di intervenire chirurgicamente. Todita, che abitava nella città veneta, lascia una moglie e una ...

Ragazzo autistico ha paura del dentista - così l'Ospedale di Padova si traveste da 'Star Wars' per curarlo : Per Thomas, un giovane adolescente di 15 anni affetto da autismo, il reparto di Odontoiatria dell'Ospedale di Piove di Sacco , Padova, si è trasformato nella sua astronave personale di Star Wars. I ...

Tragedia a Padova : 15enne viene lasciata dal fidanzato e si impicca a un albero : Una Tragedia che scuote un'intera comunità, quella avvenuta a Vo', sui Colli Euganei. Una ragazzina di 15 anni si è tolta la vita impiccandosi a causa di una delusione amorosa. Non ha lasciato nessun biglietto.Continua a leggere

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : sette indagati. “Anche i vertici aziendali” : Per l’incidente di domenica alle Acciaierie Venete di Padova, la procura ha deciso l’iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone. Sotto inchiesta, stando a quanto scrive l’Ansa, ci sarebbero i vertici dell’azienda, quelli della sicurezza, e i rappresentanti legali di alcune ditte che lavorano in appalto. Al momento, si tratta di un’iscrizione “tecnica”, necessaria per l’affidamento da parte del pm ...

Ogni anno una monoposto elettrica progettata e realizzata dall’Università di Padova : Docenti dell’Ateneo e vicesindaco si sono incontrati all’Electric Mobility Show in Fiera Campionaria. Una monoposto elettrica all’anno progettata e messa in pista dal Dipartimento di Ingegneria di Padova Una monoposto elettrica all’anno. E’ quanto progettano e realizzano al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova 60 studenti e i loro docenti. Lo hanno ricordato ieri in una conferenza sui motori elettrici svoltasi alla ...