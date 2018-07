romadailynews

: Pacetti: iter funivia procede senza intoppi, PD non c’è più: Roma – “Lettera all… - romadailynews : Pacetti: iter funivia procede senza intoppi, PD non c’è più: Roma – “Lettera all… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – “Lettera all’opposizione che non c’e’ piu’: Caro Pd, l’per laCasalotti-Battistiniproblemi. Mi chiedo dunque perche’ invece di fare un po’ di sana opposizione costruttiva passate il tempo ad attaccarci commettendo l’ennesima gaffe. Nell’ultimo assestamento di Bilancio sono stati eliminati 300mila euro per la progettazione, solo perche’ le risorse sono gia’ presenti nella parte corrente di bilancio”. “Stupisce, come al solito, che dopo tanti anni al governo, non sappiate ancora come funziona la macchina amministrativa. Il risultato e’ sempre lo stesso: fate disinformazione. Perche’ non provate a chiedere i contributi allo Stato per questo vostro ‘disservizio’ di comunicazione? Magari cosi’ avrete i soldi per pagare le sedi di partito ...