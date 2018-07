Overwatch | il nuovo eroe Wrecking Ball sarà disponibile dalla prossima settimana

Hammond il criceto ha già invaso il PTR di Overwatch : scopriamo il nuovo eroe Wrecking Ball in due nuovi impedibili video e tanti dettagli : Dopo il brevissimo video di presentazione della giornata di ieri possiamo finalmente scoprire in dettaglio il nuovissimo eroe di Overwatch che è già sbarcato nel PTR della versione PC del gioco. Signori e signore vi presentiamo il temibile Wrecking Ball!Nel caso in cui vi foste sempre chiesti cosa sarebbe successo se un criceto ultra intelligente fosse arrivato sulla terra ecco il risultato: la creatura proviene direttamente dagli esperimenti ...

