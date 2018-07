romadailynews

: Il tema è proprio come lo pone @orfini: il #decretoindegnità avrà l’effetto di ricacciare i più deboli e ricattabil… - AndreaRomano9 : Il tema è proprio come lo pone @orfini: il #decretoindegnità avrà l’effetto di ricacciare i più deboli e ricattabil… - alanewsitaly : #pd, Orfini: 'Per recuperare voti serve #lavoro lungo e paziente' - romadailynews : Orfini: lavoro Tor Bella Monaca non è passerella, qui da 4 anni: Roma – “In questo… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – “In questo quartiere abbiamo iniziato ungia’ quattrofa. C’era uno dei circoli ‘cattivi’ che Barca ci aveva invitati a chiudere e noi lo abbiamo fatto. Abbiamo ricominciato con un gruppo di ragazzi che si stanno impegnando gia’ da qualche anno. Se e’ solo una? A me non potete dire che sono venuto a fare unaperche’ sono quattroche ci, mi sono candidato e alle elezioni il Pd ha recuperato 4 punti rispetto alle comunali. Sonoche c’e’ qui ora un circolo molto bello, l’importante e’ la continuita’”. Lo ha detto il presidente del Pd, Matteo, arrivando a Torper la prima riunione della nuova segreteria del partito, convocata in una libreria nel complesso Le Torri. “Se speriamo cosi’ di riconquistare voti? ...