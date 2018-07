Operazione Sprectal Kingdom della GdF | scoperto giro di fatture false per

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Chieti -“spectral”. Frode fiscale e contributiva di rilevanti dimensioni:per 190 milioni di euro. 73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore delleemesse, 66 milioni di euro i ricavi sottratti al fisco 16 milioni di euro di iva dovuta, 4 milioni di euro di contributi previdenziali non versati, 1 milione e 600.000 euro il valore dei beni sequestrati, (14 unità immobiliari, partecipazioni societarie per un valore nominale complessivo di euro 712.000,00 e 107 conti correnti bancari e postali). Sono queste, in sintesi, le cifre di una complessa indagine condotta dai finanziericompagnia di Chieti, sotto il coordinamentoProcuraRepubblica di Chieti inizialmente e ...