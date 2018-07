Open Arms verso la Spagna dopo parole di Salvini

Migranti : Salvini - Open Arms in Spagna - nasconde qualcosa? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti… Non sarà che hanno qualcosa da nascondere???”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, Open Arms in Spagna, nasconde qualcosa? sembra essere il primo su Meteo Web.

Parla Josepha - la donna salvata dai volontari di Open Arms : "Sono scappata dal Camerun - mio marito perché non potevo avere figli" : Il suo nome è Josepha, non Josephine come si era scritto subito dopo il suo salvataggio. La donna soccorsa dai volontari di Open Arms dopo essere stata per due giorni in balia delle onde del Mediterraneo ha raccontato ad Annalisa Camilli di Internazionale la sua storia:"Sono del Camerun, sono scappata dal mio paese perché mio marito mi picchiava. Mi picchiava perché non potevo avere figli"Le foto del suo salvataggio, in cui ...

Il campione Nba ha temporaneamente lasciato la sua vita da 20 milioni di dollari l'anno per dare una mano come volontario: "Ho pensato ai miei figli e ho pensato che dovevo fare qualcosa"

Basket e solidarietà - Marc Gasol in missione sulla Open Arms : ROMA - C'è un lato degli atleti che spesso rimane nascosto dai riflettori ed è quello umano, del cuore, che spinge a compiere le azioni più nobili, quelle che davvero fanno la differenza. Come nel ...

La scelta della Ong motivata dalle minacce di una contro-inchiesta del ministro dell'Interno italiano sul bimbo e la madre morti in mare

Migranti : un'altra nave con 40 senza approdo. E Open Arms vira verso Spagna - 'dopo parole Salvini' : L'Italia aveva offerto un porto ma la ong spagnola ha rifiutato. Intanto, da 5 giorni, naviga una cargo tunisina che ha raccolto extracomunitari alla deriva. Ma Malta, Tunisia e Italia rifiutano l'...