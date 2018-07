Open Arms verso la Spagna | a bordo la stella dell' Nba Marc Gasol Ultime notizie

Marc Gasol - il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms : Marc Gasol, il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms Il giocatore di basket Marc Gasol ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre prende parte al salvataggio della donna soccorsa ieri dopo due giorni sola in mare. In un’intervista ha spiegato: “Scioccato dalla foto del piccolo Aylan […] L'articolo Marc Gasol, il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms proviene da NewsGo.

Marc Gasol - il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms : Il giocatore di basket Marc Gasol ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre prende parte al salvataggio della donna soccorsa ieri dopo due giorni sola in mare. In un’intervista ha spiegato: “Scioccato dalla foto del piccolo Aylan circolata nel 2015. Da allora ho deciso di fare la mia parte”.Continua a leggere

La Ong Open Arms si dirige verso la Spagna - Matteo Salvini : 'Hanno qualcosa da nascondere?' : La Ong Open Arms con a bordo Josephine, unica superstite del naufragio avvenuto in acque libiche, e i cadaveri di un'altra donna e di un bambino si sta dirigendo verso la Spagna . 'Anche se l'Italia ...

Migranti : anche una star del basket spagnolo sulla nave Open Arms : C'è anche una star del basket spagnolo, Marc Gasol, giocatore della nazionale e dei Memphis Grizzlies della Nba americana a bordo della nave 'Austra' della Ong catalana Open Arms che ieri al largo ...

NAVE Open Arms IN SPAGNA : SALVINI “NASCONDONO QUALCOSA”/ Migranti - a bordo campione Nba Marc Gasol : Migranti, Proactiva OPEN ARMS: NAVE Ong verso la SPAGNA, "porti Italia non sicuri con SALVINI". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:27:00 GMT)

I sospetti di Salvini sulla nave spagnola Open arms : Roma, 18 lug., askanews, - 'Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti... Non sarà che hanno qualcosa da nascondere???'. Lo scrive il ...

Open Arms verso la Spagna "dopo parole di Salvini" : La Ong ha deciso di non sbarcare in Italia la donna soccorsa martedì, unica sopravvissuta di un naufragio al largo delle coste della Libia

Migranti : Salvini - Open Arms in Spagna - nasconde qualcosa? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti… Non sarà che hanno qualcosa da nascondere???”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, Open Arms in Spagna, nasconde qualcosa? sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - anche il cestista Marc Gasol sulla nave di Open Arms - : Il giocatore dei Memphis Grizzlies ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre prende parte al salvataggio della migrante camerunense, soccorsa ieri dalla Ong spagnola. "Incredibile che delle ...

Migranti : Salvini - Open Arms in Spagna - nasconde qualcosa? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti… Non sarà che hanno qualcosa da nascondere???”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.L'articolo Migranti: Salvini, Open Arms in Spagna, nasconde qualcosa? sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Parla Josepha - la donna salvata dai volontari di Open Arms : "Sono scappata dal Camerun - mio marito perché non potevo avere figli" : Il suo nome è Josepha, non Josephine come si era scritto subito dopo il suo salvataggio. La donna soccorsa dai volontari di Open Arms dopo essere stata per due giorni in balia delle onde del Mediterraneo ha raccontato ad Annalisa Camilli di Internazionale la sua storia:"Sono del Camerun, sono scappata dal mio paese perché mio marito mi picchiava. Mi picchiava perché non potevo avere figli"Le foto del suo salvataggio, in cui ...

Migranti - Marc Gasol su Open Arms. Era tra i soccorritori di Josephine : Il campione Nba ha temporaneamente lasciato la sua vita da 20 milioni di dollari l'anno per dare una mano come volontario: "Ho pensato ai miei figli e ho pensato che dovevo fare qualcosa"

Open Arms - Matteo Salvini : “Porti siciliani aperti e nave ong va in Spagna - nasconde qualcosa” : Matteo Salvini respinge le accuse lanciate dai volontari di Open Arms e attacca l'ong: "Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti... Non sarà che hanno qualcosa da nascondere?".Continua a leggere

Il campione di Nba Marc Gasol tra i soccorritori sulla nave di Open Arms : Roma - C'era anche Marc Gasol , campione dell'Nba, cestista dei Memphis Grizzlies, tra i soccorritori di Josephine, la migrante sopravvissuta all 'ultimo naufragio in Libia : la donna è rimasta due ...