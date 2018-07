Open Arms | nave Astral sta facendo rotta verso la Spagna | “L’Italia non è un luogo sicuro”

Marc Gasol cuore d’oro : la stella NBA in mare con la ONG Proactiva Open Arms per salvare la vita ai migranti : La stella NBA Marc Gasol si è reso protagonista di uno splendido gesto di grande umanità: lo spagnolo ha aiutato la ONG Proactiva Open Arms a salvare dei migranti in una missione di recupero in mare Durante gran parte dell’anno difende i colori dei Memphis Grizzlies, sui più prestigiosi parquet dell’NBA, ma quando il campionato finisce, in quel periodo definito ‘offseason’ (le ferie, le meritate vacanze), Marc Gasol ...

Migranti - la Marina libica a Open Arms : “Soccorso professionale”. La cronista a bordo : “In acqua non c’era nessuno” : “Non è nostra abitudine lasciare vite umane in mezzo al mare, la nostra religione ce lo proibisce. Tutto ciò che è successo e succede, i disastri in mare sono causati dai trafficanti, interessati solo al guadagno, e dalla presenza di ong irresponsabili come questa”. La Marina della Libia, 24 ore dopo le polemiche e 72 ore dopo i soccorsi, risponde alla ong Proactiva Open Arms che ieri aveva accusato la guardia costiera libica di aver ...

Dura denuncia dell’Ong Open Arms : «Donna e figlio morti - colpa della Libia». Il Viminale : «Falsità» : Open Arms lancia accuse anche nei confronti dell’Italia: «Ogni morte è la conseguenza diretta di quella politica». Salvini replica: «Bugie e insulti di qualche Ong straniera. Io tengo duro»

Open Arms - Palazzotto : “Nessuna fake news - libici hanno lasciato volutamente i naufraghi” : Il deputato di LeU Erasmo Palazzotto, imbarcato sulla nave Astral, ha confermato con un tweet la versione di Open Arms: "Salvini venga qui a vedere cosa accade in questo tratto di mare. Di cosa sono capaci i suoi amici libici e di quali sono le vere fake news. Magari da padre può venire a vedere che fine fanno i bambini da queste parti".Continua a leggere

Salvini contro Open Arms e la multa a 'Vote Leave' : DAL MONDO L'Ue ha firmato l'accordo di libero scambio con il Giappone. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker hanno ratificato a ...

Salvini contro Open Arms e la multa a "Vote Leave" : DALL'ITALIA Salvini difende la guardia costiera libica contro le Ong. I soccorritori libici avrebbero salvato 158 migranti che viaggiavano su un gommone in difficoltà, lasciando in acqua una donna e un bambino, morti poco dopo. Secondo la Ong Open Arms, che ha accusato l’Italia, la Libia aveva ass

Le accuse di Open Arms alla Guardia costiera libica : Salvini promette un'altra verità : Da un lato la strategia umanitaria che il premier Giuseppe Conte nella sua visita alla comunità di Sant'Egidio ha in qualche modo assicurato ai rappresentanti di questo mondo impegnatissimo sul fronte dell'immigrazione. Dall'altra parte, in appena una manciata di ore, l'immagine del bambino e della mamma annegati – secondo quanto riferito dall'ong spagnola Proactiva Open arms – poiché la Guardia costiera libica li ...

Viminale quella di Open Arms è una fake news - abbiamo le prove. Lo sfondo di un nuovo tentativo di approdo : 'Nessuna omissione di soccorso. abbiamo un testimone terzo che lo dimostrerà', si legge in una nota del ministero dell'Interno. Mentre Salvini sottolinea: 'Mai detto o scritto di lasciar annegare le ...

Ong Open Arms accusa la Libia : 'Donna e bimbo lasciati morire in mare'. Il Viminale : 'Fake news forniremo le prove' : Orrore e morte nel Mediterraneo. Il corpo nudo e senza vita di un bambino che avrà poco più di 5 anni, sballottato dalle onde come fosse un pezzo di plastica. Il cadavere di una donna su una tavola di ...

Ong Open Arms accusa la Libia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare». Il Viminale : «Fake news forniremo le prove» : Orrore e morte nel Mediterraneo. Il corpo nudo e senza vita di un bambino che avrà poco più di 5 anni, sballottato dalle onde come fosse un pezzo di plastica. Il cadavere di una donna...

Open Arms - chi è la donna salvata - che ha resistito in mare per 48 ore : La giornalista testimonianza del volontario che salvato l'unica di Internazionale Annalisa Camilli ha racolto la testimonianza del volontario che ha salvato l'unica donna sopravvissuta al naufragio: "Quando le ho preso le spalle per girarla ho sperato con tutto il mio cuore che fosse ancora viva. Dopo avermi preso il braccio non smetteva di toccarmi, di aggrapparsi a me".Continua a leggere

Saviano choc contro Salvini : “ti eccitano bimbi morti in mare?”/ Caso Open Arms “Ministro Malavita - assassino" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini, ultimo attacco choc: "ti eccitano vedere i bimbi morti in mare?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:35:00 GMT)

Open Arms - Fratoianni (LeU) : “Propaganda schifosa di Salvini - non si ferma davanti ai morti” : Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, attacca il Viminale: "Mentre il governo fa una propaganda schifosa e inaccettabile, le partenze continuano, i naufragi aumentano in modo drammatico, e così sale il numero delle vite spezzate nel Mediterraneo. E questo avviene perché si vuole ostacolare il lavoro delle ong".Continua a leggere