Open Arms | Matteo Salvini | “Porti siciliani aperti e nave ong va in Spagna | nasconde

Il campione di Nba Marc Gasol tra i soccorritori sulla nave di Open Arms : Roma - C'era anche Marc Gasol , campione dell'Nba, cestista dei Memphis Grizzlies, tra i soccorritori di Josephine, la migrante sopravvissuta all 'ultimo naufragio in Libia : la donna è rimasta due ...

Basket e solidarietà - Marc Gasol in missione sulla Open Arms : ROMA - C'è un lato degli atleti che spesso rimane nascosto dai riflettori ed è quello umano, del cuore, che spinge a compiere le azioni più nobili, quelle che davvero fanno la differenza. Come nel ...

Migranti - Open Arms : “La donna ferita in Spagna. In Italia diversi fattori critici : il primo sono le parole di Matteo Salvini” : Open Arms trasporterà in Spagna la donna ferita nel naufragio al largo delle coste libiche, e i due cadaveri recuperati accanto a lei. Perché, spiega la Ong catalana, “approdare in un porto Italiano presenta molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ricostruzione“. La scelta arriva dopo che l’Italia aveva assegnato il porto di Catania come ...