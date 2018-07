Onu | polemica su etichette che penalizzano made in Italy La retromarcia | nessun voto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodottiin? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro di sollievo. Vero è che nelle ultime ore sembra assopita lanata dopo la divulgazione di alcune notizie sul report ‘Time to deliver’. Nel rapporto l’Oms ha fornito, tra le altre cose, raccomandazioni a favore dell’adozione di norme di etichettatura su alcuni prodotti per evidenziare la presenza di sale e grassi saturi. Ne è scaturita un’alzata di scudi da parte dell’intero comparto agroalimentare italiano. Si è temuto che prodotti come ...