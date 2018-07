Onu e Oms | olio e formaggi da tassare Centinaio | giù le mani dal Made in Italy

Onu e Oms lanciano la battaglia contro grassi - sale e zucchero. Allo studio tasse ed etichette choc : Onu e Oms proseguono nella loro battaglia contro gli alimenti ricchi di grassi saturi, sale, zuccheri e contro l'alcool ed il fumo, al fine di ridurne il consumo e prevenire le malattie non trasmissibili, da quelle cardiovascolari alle metaboliche. E' Allo studio in sede Onu una moratoria - con una discussione avviata da una settimana con la propria agenzia per la Salute, l'Oms - che induca i Paesi membri a frenare il consumo, in particolare del ...