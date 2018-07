huffingtonpost

HuffPostItalia : Onu e Oms lanciano la battaglia contro grassi, sale e zucchero. Allo studio tasse ed etichette choc -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Onu e Oms proseguono nella lorogli alimenti ricchi disaturi,, zuccheri el'alcool ed il fumo, al fine di ridurne il consumo e prevenire le malattie non trasmissibili, da quelle cardiovascolari alle metaboliche. E'in sede Onu una moratoria - con una discussione avviata da una settimana con la propria agenzia per la Salute, l'Oms - che induca i Paesi membri a frenare il consumo, in particolare del, anche tramite l'utilizzo di etichette da applicare a questo prodotto. Tutto nasce da un report del giugno scorso, 'Time To Deliver', in cui l'Oms presenta una serie di possibili raccomandazioni ai Paesi per ridurre l'impatto negativo di questi cibi e migliorare la regolamentazione, fra le quali però non viene menzionata una maggiore tassazione, ad eccezione di quella sull'acool e tabacchi, come invece era accaduto con una precedente ...