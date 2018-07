OnePlus 6 | la OxygenOS 5 1 9 migliora la qualità di scatto e porta i risultati di DxOMark

Un’altra HydrogenOS per OnePlus 6 in Cina : attesa a breve una nuova OxygenOS stabile : Proprio la prima voce potrebbe celare una seconda tranche di ottimizzazioni che migliorerebbero ulteriormente i consumi di OnePlus 6 L'articolo Un’altra HydrogenOS per OnePlus 6 in Cina: attesa a breve una nuova OxygenOS stabile proviene da TuttoAndroid.

Ecco come mantenere l’OTG sempre attivo su OnePlus e OxygenOS : Tramite un semplice comando ADB è possibile manterere l’OTG sempre attivo su OxygenOS, il software degli smartphone di OnePlus. Per quei pochi che […] L'articolo Ecco come mantenere l’OTG sempre attivo su OnePlus e OxygenOS proviene da TuttoAndroid.

Le ultime OxygenOS Open Beta per OnePlus 3 e 3T sono in rilascio e no - non portano Android 8.1 Oreo : Se avete seguito le ultime vicende legate al supporto software di OnePlus, saprete che questi firmware per OnePlus 3 e 3T sono gli ultimi del canale Beta L'articolo Le ultime OxygenOS Open Beta per OnePlus 3 e 3T sono in rilascio e no, non portano Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Project Treble - lo sbarco su OnePlus 5T e 5 avviene al timone delle OxygenOS Open Beta 11 e 13 : Arrivano buone nuove per gli (Open) Beta tester OnePlus: sono in corso di rilascio le OxygenOS Open Beta 13 e 11, rispettivamente per OnePlus 5 e 5T L'articolo Project Treble, lo sbarco su OnePlus 5T e 5 avviene al timone delle OxygenOS Open Beta 11 e 13 proviene da TuttoAndroid.

Diversi problemi per OnePlus 6 con OxygenOS 5.1.8 : situazione il 25 giugno : Una settimana di vita per OxygenOS 5.1.8, il nuovo aggiornamento per OnePlus 6 che in teoria avrebbe dovuto mettere la parola fine ai problemi riscontrati con la precedente patch come vi ho riportato di recente su questo magazine, ma a quanto pare non sono giunti gli effetti sperati per il pubblico. In queste ore, infatti, si susseguono le segnalazioni da parte del pubblico che ha riscontrato più di un problema una volta portato a termine il ...

Immediato rilascio per OnePlus 6 : dal 18 giugno arriva l’aggiornamento OxygenOS 5.1.8 : Le aspettative per OnePlus 6 sono state rispettate e in queste ore è in distribuzione un atteso aggiornamento per il popolare smartphone Android, a maggior ragione dopo le notizie che ho avuto modo di condividere con voi alle porte del weekend. A causa di errori imprecisati, infatti, il produttore aveva deciso di ritirare dal mercato la patch OxygenOS 5.1.6, ma nel mettere una pezza alla situazione che si è venuta a creare, pare che oggi 18 ...

Stacanovista OnePlus : in arrivo un altro OTA per OnePlus 6 con la OxygenOS 5.1.8 : Chi possiede un telefono con il loghetto OnePlus stampigliato da qualche parte sulla scocca potrà mettere in dubbio qualsiasi aspetto, tranne gli aggiornamenti L'articolo Stacanovista OnePlus: in arrivo un altro OTA per OnePlus 6 con la OxygenOS 5.1.8 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5 - ecco la OxygenOS 5.1.3 : risolto il problema al Bluetooth e bootloader rivisto : L'azienda cinese, dopo essersi occupata nei giorni passati del canale OxygenOS Open Beta, "coccola" con la OxygenOS stabile in versione 5.1.3 OnePlus 5 L'articolo OnePlus 5, ecco la OxygenOS 5.1.3: risolto il problema al Bluetooth e bootloader rivisto proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 10 e 12 con le patch di giugno 2018 : Le OxygenOS Open Beta 10 e 12 rispettivamente per OnePlus 5T e 5 seguono di un giorno quelle per i fratelli con qualche primavera in più sulle spalle L'articolo OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS Open Beta 10 e 12 con le patch di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 3 e 3T ricevono le OxygenOS Open Beta 38 e 29 con le patch di giugno 2018 : Eccoci all'ennesimo appuntamento con i software "Beta ma non troppo", anche se mancano grosse novità rispetto alle ROM precedenti per OnePlus 3 e OnePlus 3T L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono le OxygenOS Open Beta 38 e 29 con le patch di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS 5.1.6 con diverse novità : OnePlus ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per OnePlus 6: si tratta di OxygenOS 5.1.6, versione che porta con sé diverse novità L'articolo OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS 5.1.6 con diverse novità proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 3 e 3T - nuove OxygenOS Open Beta 37 e 28 a due settimane dalle precedenti : cosa cambia : Torniamo ad occuparci di OnePlus 3 e 3T che ricevono le OxygenOS Open Beta 37 e 28, nonostante le precedenti siano state rilasciate appena due settimane fa L'articolo OnePlus 3 e 3T, nuove OxygenOS Open Beta 37 e 28 a due settimane dalle precedenti: cosa cambia proviene da TuttoAndroid.

Arriva la OxygenOS 5.1.2 per OnePlus 5 e 5T a risolvere diversi problemi - tra cui quelli al Wi-Fi : A poco dal rilascio della OxygenOS 5.0.3 per OnePlus 3/3T, Arriva l'equivalente per i più recenti OnePlus 5 e 5T, che porta novità simili ma ridotte in numero L'articolo Arriva la OxygenOS 5.1.2 per OnePlus 5 e 5T a risolvere diversi problemi, tra cui quelli al Wi-Fi proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 3 e 3T ricevono una OxygenOS 5.0.3 stabile colma di novità - tra cui FaceUnlock : È in rilascio OxygenOS 5.0.3 per OnePlus 3 e 3T, build che sarà ricordata per il passaggio del fulmineo FaceUnlock dal canale Open Beta a quello stabile L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono una OxygenOS 5.0.3 stabile colma di novità, tra cui FaceUnlock proviene da TuttoAndroid.