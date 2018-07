One Hand Operation + è l’addon per Good Lock che porta ufficialmente le gesture sui

THE HANDMAID'S TALE - RecensiOne 2x13 "The Word" (SEASON FINALE) : La seconda stagione di The HANDMAID'S TALE volge al termine nella maniera più spettacolare e dirompente possibile, in un season finale che mette in moto una serie di eventi che hanno sconvolto la struttura di Gilead. L'episodio, dal titolo "The Word", inizia a porre uno stato di cambiamento nell'inferno vissuto dalle nostre protagoniste, con un finale che potremmo definire a sorpresa se non avessimo ben delineato la trama di fondo della serie. ...

Emmy Awards 2018 - le nomination : è sfida tra Game of ThrOnes e The Handmaid's Tale : L'anno scorso è stata l'edizione di The Handmaid's Tale e di Big Little Lies, questa, probabilmente, vedrà la riscossa di Game of Thrones dopo un anno di assenza. Le nomination degli Emmy Awards 2018, annunciate oggi, rivelano i grandi protagonisti della serialità americana che, il 17 settembre prossimo, si sfideranno per ottenere l'ambita statuetta, che sarà consegnata al Microsoft Theatre di Los Angeles, in una serata condotta da ...

Zanardi e Inail promuovono handbike per persOne amputate : ...sportive a persone disabili che lo desiderano e di allargare la partecipazione alle attività paralimpiche sostenendo coloro che hanno difficoltà ad immaginarsi coinvolti in un percorso nello sport o ...

THE HANDMAID'S TALE - RecensiOne 2x12 "Postpartum" : Ormai vicina alla sua conclusione, la seconda stagione di The HANDMAID'S TALE propone un episodio che svela il destino di June e della piccola Holly, ma anche della sfortunata Emily, in un insieme di vicende tetre, con un momento che rimette di nuovo tutto in discussione. "Postpartum" affronta gli eventi successivi alla nascita di Holly, i quali vedono una June inizialmente esclusa dalla vita della piccola e una duplice dipartita dal sapore ...

Hand Picked - il party per la nuova colleziOne : In occasione di Milano Moda Uomo, le maestose sale di Palazzo Serbelloni a Milano hanno accolto il party esclusivo firmato Hand Picked per il lancio della nuova collezione.LEGGI ANCHEMilano Moda Uomo, «famolo normale» Gli ospiti sono stati invitati a varcare la soglia di un ambiente scenografico che ricreava un frammento di foresta amazzonica con la musica che richiamava la natura e la danza che ne sprigionava l’energia. Un connubio artistico ...

THE HANDMAID'S TALE - RecensiOne 2x11 "Holly" : Finalmente il momento tanto atteso è arrivato a due episodi dalla conclusione della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in una puntata ruotante attorno a questo evento fondamenTALE ed estremamente decisivo per il percorso di June. Il titolo dell'episodio non è altro che il nome della madre di June, "Holly", utilizzato per la piccola neonata che accompagnerà la vita della nostra protagonista. Diretto da Daina Reed e scritto dagli showrunner ...

THE HANDMAID'S TALE - RecensiOne 2x10 "The Last Ceremony" : A tre episodi dalla conclusione della sua seconda stagione, The HANDMAID'S TALE tira fuori un altro episodio ricco di emozioni, potenti e contrastanti, che sfociano di nuovo in un esito più incerto che mai. "The Last Ceremony" rimette di nuovo tutto in discussione, portando dei momenti inaspettati, uno su tutti, all'interno del percorso della sfortunatissima June. La regia rimane a Jeremy Podeswa, mentre la sceneggiatura viene affidata a Yahlin ...

THE HANDMAID'S TALE - RecensiOne 2x09 "Smart Power" : Le cose iniziano a muoversi nel mondo di The HANDMAID'S TALE, grazie a un episodio che esplora come la realtà di Gilead è vista dal mondo esterno e come non sempre le ingiustizie sono completamente taciute. "Smart Power" si sviluppa in modo intelligente, come da titolo, ma di certo non per chi si aspettava che le proprie azioni restassero impunite e gettate nel dimenticatoio, piuttosto succede a favore di chi subisce quest'oppressione così ...

Nuova soluziOne problemi batteria iOS 11.4 : funziOne Handoff incriminata : C'è una soluzione per chi continua ad vere gravi problemi batteria iOS 11.4? Sia su iPhone che su iPad, dopo il rilascio dell'aggiornamento, i device con firmware installato subiscono un calo repentino della loro autonomia, rendendo necessarie anche più ricariche quotidiane. Abbiamo esaminato la situazione ieri, riportando gli sporadici consigli ufficiali di Apple che pure non ha ammesso il grave bug. Ora, sulla base di riscontri e esperienze ...

PALLAMANO / Handball Faenza chiude la stagiOne vincendo il campionato serie A2 : Per la cronaca, a laurearsi campione d'Italia della categoria Under 21, è stato il Merano che ha battuto 32-25 il Bologna United. 1.Giocatori, allenatore e dirigenti vincitori del girone di ...

THE HANDMAID'S TALE - TentaziOne e risentimento : Ben ritrovati con l'anteprima del nono episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo quest'oggi su Hulu. L'episodio si intitola "Smart Power" e vedrà i Waterford condurre un importante viaggio, che li porterà più vicini a due personaggi che si trovano a Little America, fra qualche Tentazione e un forte senso di colpa.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x08 "Women's Work"Cominciamo con la sinossi:"I Waterford ...

THE HANDMAID'S TALE - RecensiOne 2x08 "Women's Work" : A seguito di una serie di cambiamenti, riunioni e momenti efficaci portati dal capitolo precedente, nell'ottavo episodio ribalziamo subito negli abissi di Gilead, perchè non dobbiamo scordare quanto sia tediosa l'esistenza per le nostre protagoniste, pur essendoci un piccolo spiraglio di luce alla fine del tunnel. L'episodio, dal titolo "Women's Work", vede nuovamente Kari Skogland come regista, con sceneggiatura curata dalla coppia composta da ...

THE HANDMAID'S TALE - RecensiOne 2x07 "After" : "Stampare un nome sulle labbra degli uomini equivale a scolpirlo sulla sabbia della spiaggia. I venti e le maree lo cancelleranno dalla sabbia. Uno starnuto lo spazzerà dalle labbra. Se non vuoi essere spazzato via dagli starnuti degli uomini, guardati dallo stampare il tuo nome sulle loro labbra; marcalo invece a fuoco sui loro cuori." (Mikha'il Nu'ayma, Il Libro di Mirdad)Con questa citazione del celebre scrittore libanese apriamo la ...

Manlio Lilli - Alberto Bonisoli - un baby-boomer ai Beni culturali. La sua formaziOne non sia un handicap : La questione è piuttosto un'altra, probabilmente: considerare la cultura uno strumento per fare economia . Insomma proseguire sulla strada della valorizzazione, a prescindere . Immaginarlo non sembra ...