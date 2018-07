' Ogni giorno sia un Mandela day'

Cristiano Ronaldo - sei pasti al giorno Ogni 3-4 ore : ecco la dieta CR7 : Ha superato i 30 anni, ma gioca come un ventenne. Classe 1985, Cristiano Ronaldo è il calciatore del momento. Arrivato nei giorni scorsi in Italia, è già pronto a far sognare...

Milano - caccia ai “ratti” del metrò : Ogni giorno seguono e molestano le ragazze : Nel database della polizia foto e video dei passeggeri che seguono e palpeggiano le ragazze. «Si muovono soprattutto sulle linee usate dalle studentesse e molti di loro poi vanno al lavoro»

Per Ogni italiano 2 farmaci al giorno : sale spesa famiglie : Quasi due farmaci al giorno per ogni italiano, con un aumento della spesa complessiva. La fotografia e’ del Rapporto Nazionale sull’uso dei farmaci (Osmed), presentato oggi dall’Aifa. Nel 2017 in media ogni soggetto, inclusi i bambini, ha assunto al giorno circa 1,7 dosi di farmaco, il 66,2% delle quali erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), mentre il restante 33,8% e’ relativo a dosi di medicinali ...

Farmaci - Ogni italiano prende quasi due dosi al giorno : La spesa per i medicinali in Italia raggiunge 29,8 miliardi di euro: quasi 500 euro all'anno a persona. E oltre il 95% degli anziani ne assume almeno uno. Il rapporto Aifa

Maurizio Costanzo : "Maria? Il dono più bello che abbia ricevuto. Festeggiamo Ogni giorno la fortuna di esserci incontrati" : Dice di considerarsi un "sopravvissuto" per l'età che ha raggiunto ma, nonostante ciò, confessa di continuare a vivere alla giornata. La sua è stata un'esistenza piena di esperienze, di lavoro e di amori, ma di una cosa Maurizio Costanzo, che il 28 agosto compirà 80 anni, è convinto: il dono più bello che la vita gli ha fatto è stato l'incontro Maria De Filippi. "Noi Festeggiamo ogni giorno per la ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - ecco quanto guadagna Ogni giorno - ogni ora - ogni minuto e ogni secondo [CIFRE e DETTAGLI] : La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: un’operazione storica per il mondo del calcio e soprattutto per la Serie A, che dopo moltissimo tempo torna ad avere un campione di questo livello e ritrova l’appeal perduto negli scorsi anni. Il club bianconero verserà 100 milioni di euro (pagabili in due esercizi) nelle casse del Real Madrid, un vero e proprio affare per il calciatore più forte del mondo pagato ...

Migranti - l'accoglienza è un flop ma ci costa 35 euro al giorno per Ogni richiedente asilo : L'accoglienza dei Migranti in Italia fa acqua da tutte le parti. Ritardi, inadempienze e servizi insufficienti: una situazione rilevata da "In Migrazione" con il primo rapporto sui Centri di Accoglienza Straordinaria ed effettuata ...

Una pioggia di attacchi informatici Ogni giorno. Garante Privacy : "Più prudenza nel dare informazioni alla rete" : È indispensabile fare della protezione dei dati personali "una priorità delle politiche pubbliche". L'ha affermato il presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nella relazione annuale al Parlamento.Una pioggia di attacchi informatici ogni giorno"In un mondo dove tutto di noi sarà sempre più connesso, saremo sempre più vulnerabili perché ogni oggetto con ...

La drammatica estate negli ospedali italiani - Ogni giorno migliaia di interventi rinviati per mancanza di personale : Si preannuncia drammaticamente bollente l'estate negli ospedali italiani. Le strutture dello Stivale sono quasi tutte al collasso, e rischiano di non poter garantire i servizi minimi. Stando a quanto ...

Dieta - sedano Ogni giorno : facilita il dimagrimento : La Dieta del sedano può far dimagrire fino a 4 chili in pochi giorni. E' noto per le sue proprietà drenanti. facilita il dimagrimento. Lo schema.

“Assurdo”. Meghan e Harry - ecco cosa fanno Ogni sera da quando sono sposati. Lei - poi - durante il giorno si dedica a “questo”. Stupiti? : Si sono sposati il 19 maggio 2018 e sono stati – e sono ancora – sulla bocca di tutti. Meghan, stando a indiscrezioni, dalla data del fidanzamento ufficiale con Harry (a novembre) a oggi, ha speso la bellezza di quasi un milione di euro. In vestiti, borse e gioielli. E infatti pare che Carlo – che ha dovuto scucire questa sommetta niente male – non sia proprio felice del vizietto di Meghan. Ma lei è così. Diversa da kate che invece ama ...

Migranti. Matteo Salvini fa sul serio : migliaia di rimpatri Ogni giorno : Dalle parole ai fatti. Matteo Salvini passerà alla storia per avere liberato l’Italia dai Migranti. Tutto è iniziato con la

Dieta; uva Ogni giorno per dimagrire 2 chili : è antiossidante : La dieta dell'uva oltre a far dimagrire fino a 2 chili in 5 giorni rappresenta un vero toccasana per l'organismo. L'uva è un ottimo antiossidante.