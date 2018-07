Oggi i cattolici si nascondo e il mondo non si salva

lanuovabq

: @Joker__Reloaded @Anto_Mangia @Dona90DM @AnnaGambi @grazia_sgueglia @diceNiNi @54f67645a736442 @zdizoro… - fabio_sandri : @Joker__Reloaded @Anto_Mangia @Dona90DM @AnnaGambi @grazia_sgueglia @diceNiNi @54f67645a736442 @zdizoro… - Carla51C : RT @Marin63Marco: Noi siamo orgogliosi della nostra storia e dei nostri valori. Forza Italia rappresenta i moderati, i liberali, i cattolic… - Mammutones64 : @LuisellaSaro Veramente gran parte di loro lo hanno fatto..con risultati scarsi..ma,oggi quale è realmente in Itali… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Nella Sua suprema preghiera, Gesù, rivolto al Padre ha così pregato: 'Io ho dato a loro la tua parola e illi ha odiati perché essi non sono del, come io non sono del. Non chiedo ...