“Oddio | ma che hai fatto?” Si impicca accanto al figlio | nel cuore della notte

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Una nottata che, almeno stando alle premesse, sembra dover scorrere allegra e spensierata. Quasi perfetta, verrebbe da pensare: lui che acquista di nascosto due biglietti per un concerto e invita lei, la fidanzata, a vedere lo spettacolo in sua compagnia. La giovane che, al settimo cielo, accetta di buon grado. L’appuntamento, la musica, qualche bicchiere di troppo per festeggiare l’evento, ridere e scherzare insieme. E invece, quando tutto sembrava volgere al termine, ecco le cose precipitare all’improvviso: una lite che sembra di poco conto, esasperata dalla stanchezza e dallo stato di ubriachezza dei due. Le parole che si fanno sempre più pesanti, fino a quando il fidanzato non decide di abbandonare la compagna e andarsene, infuriato. I primi passi, purtroppo, di una tragedia assurda che si stava per compiere di lì a poco e che ha distrutto per sempre una ...