Occhi al cielo nella notte di Saronno

Eclissi di Luna - il 27 luglio Occhi puntati al cielo. Ecco quando e come vederla : Dopo la superLuna blu di sangue di questo inverno, il nostro satellite torna a dar spettacolo. Il 27 luglio assisteremo all'Eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Quella sera, a partire dalle 21:30 circa la Luna sarà oscurata dal nostro pianeta per 103 minuti. Durante questo tempo, la Luna sarà di sangue, cioè prenderà un colore rossastro regalandoci un'atmosfera molto suggestiva.Sarà una notte ...

Saturno - Occhi al cielo per la notte in cui il pianeta con gli anelli sarà più luminoso che mai : Con l’arrivo dell’estate è più facile alzare gli occhi al cielo e godersi uno spettacolo emozionante. È finalmente arrivata la notte di Saturno, che stasera ruberà la scena in cielo mostrandosi nella sua veste più luminosa di tutto il 2018. Questa notte raggiunge infatti il punto di opposizione al Sole, “la condizione ideale per ammirare il pianeta e i suoi splendidi anelli”, spiega all’Ansa Paolo Volpini, dell’Unione ...

Torino - addio ai fuochi d’artificio : tutti con gli Occhi al cielo per i droni luminosi. La festa di San Giovanni è da record : Ha fatto il tutto esaurito lo spettacolo dei droni, nel cielo di Torino, che per la prima volta ha sostituito i tradizionali fuochi d’artificio di San Giovanni, il santo patrono della città. Sono stati oltre 30 mila i torinesi accorsi in centro per lo show luminoso sopra piazza Castello. Tanti anche quelli costretti dalle rigide misure di sicurezza a tornare a casa quando i varchi, alle 22 circa, hanno iniziato a chiudere perché la piazza ...