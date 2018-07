Nuova Suzuki RM-Z250 un nuovo cross | ma arriverà solo nel 2019

Nuova Suzuki Jimny - In Giappone con i benzina 0.66 turbo e 1.5 aspirato : La Suzuki ha svelato ulteriori informazioni sulla Nuova generazione del fuoristrada Jimny. Dopo aver diffuso le prime immagini ufficiali, è stata confermata la disponibilità di due nuovi propulsori a benzina e di due diversi allestimenti dedicati al mercato Giapponese. Il piccolo turbo e l'aspirato. La Jimny Giapponese sarà proposta nelle versioni minicar e compact car: la prima sarà in vendita esclusivamente sul mercato interno per motivi ...

Nuova Suzuki Jimny - cambia la leggenda dei piccoli 4x4" : In vendita a partire dal prossimo anno, la Nuova 'Suzukina' , questo il nomigliolo affibiatole in mezzo mondo, dovrebbe costare come la versione attuale , quindi circa 18 mila euro, conservando così ...

Nuova Suzuki Jimmy - Le prime foto della quarta generazione : La Suzuki ha diffuso le prime foto ufficiali della Nuova Jimny. La piccola fuoristrada, erede di una stirpe di 2,85 milioni di esemplari dal 1970 a oggi, debutterà in Giappone a luglio e sarà disponibile in Europa a settembre. Per il momento non sono stati forniti i dati tecnici ed è quindi stato svelato solo il design, che conferma quanto visto nei mesi scorsi nelle foto spia. Design ispirato al passato. La Nuova Jimny propone uno stile ...