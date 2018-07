Norme più leggere per gli eventi Bond | ' È stato fatto un buon passo in avanti | ora

Grillo mette mano a Dl vaccini - verso Norme più attente a minoranze : Roma, 4 lug., askanews, - Il ministro della Salute Giulia Grillo mette mano alla questione più bollente degli ultimi mesi in tema di sanità: l'obbligo di vaccinazioni per l'accesso a scuola. Le norme ...

Diesel in Italia il più caro dell'Ue - benzina terza : "Colpa della tassazione abNorme" : Non può certo sorridere chi in Italia possiede un'auto Diesel. Questo tipo di carburante, già finito nella bufera per il suo alto livello di inquinamento, nel nostro Paese è anche molto caro, arrivando a un...

Concerti e sagre Norme più severe per la sicurezza : La stagione estiva è alle porte con le numerose sagre e manifestazioni e diventa di attualità il tema della sicurezza. E proprio le misure di sicurezza da adottare per eventi e spettacoli all'aperto, a seguito della circolare Gabrielli, già hanno fatto saltare decine di piccole sagre tra città e provincia. Per agevolare gli organizzatori il Comune promuove un convegno ...

"Il ministro dell'Interno vuole più respingimenti di rifugiati : eNorme lite tra Merkel e Seehofer". In Germania salta il Piano Migranti : Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) non sono d'accordo sul respingimento dei profughi ai confini della Germania, e sul cosiddetto "masterplan sui Migranti" del ministero dell'Interno, al vaglio in queste ore in cancelleria. Lo scrive la Bild on line, che parla di "enorme lite" sul tema all'interno del governo, fra i due alleati. La presentazione del Masterplan prevista per domani "salta", aggiunge il ...

Giornata mondiale dell'ambiente : Norme più severe per riciclo rifiuti : Per Federconsumatori servono norme più severe in tema di riciclaggio dei rifiuti. Solo una piccolissima parte di plastica viene riciclata