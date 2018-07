Non solo capitale della cultura | Matera guarda alle stelle e mira all' industria dello

Marco Baldini : "Usura? Estorsione? Non ricordo - i Casamonica mi hanno solo cambiato un assegno" : Sostiene di non essere mai stato minacciato da Consilio Casamonica, di non averne paura: "Voi siete matti, non è mai accaduto nulla", dice a La Stampa Marco Baldini che, secondo le indagini, sarebbe tra le vittime di usura del clan romano, decimato dagli arresti a Roma e in Calabria. Lui afferma il contrario, ma c'è una conversazione agli atti dei magistrati in cui lui sembra chiedere aiuto a un membro della famiglia:Io sono alla ...

Trump dice che Non voleva difendere Putin - si è solo impappinato : Che avevate capito? Dopo aver ricevuto critiche feroci, anche dal suo partito, ha detto che si è espresso male e in realtà la Russia ha effettivamente interferito nelle elezioni del 2016 The post Trump dice che non voleva difendere Putin, si è solo impappinato appeared first on Il Post.

Simulatori di guida professionale : sempre più aziende e persone vogliono provare i simulatori F1 e Non solo… : Dal Motorshow di Bologna a quello di Ginevra, fino all’avvio dei Mondiali F1 e provato anche dal commentatore televisivo Guido Meda e dal pilota Davide Valsecchi: i simulatori di guida professionale colpiscono tutti: aziende, piloti e fan. Quando si tratta di provare brividi ed emozioni mozzafiato, la prima cosa che ci viene in mente è la velocità, quella velocità che possiamo (o potremmo) raggiungere sulla strada, sfrecciando a bordo di una ...

Tria : “Pace fiscale Non è condono. Favorire estinzione debiti e Non guardare solo a riscossione” : “Abbiamo avviato una task force per la revisione dell’Irap e per analizzare i profili di gettito in vista della definizione della flat tax, in un quadro coerente di politica fiscale e in armonia con i principi costituzionali di progressività che l’attuale sistema Irpef fa fatica a garantire”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in audizione alla Commissione Finanze del Senato. “Parlare ...

Open Arms : 'Due morti in mare - colpa dell'Italia'Salvini : 'Dalle ong solo bugie - io Non mi fermo' : Riparte lo scontro tra il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini e le Ong sulla questione dei migranti. Motivo del contendere stavolta è stata una tragedia nel Mediterraneo denunciata dalla ...

Marion Le Pen ama un leghista Insieme alle Cinque Terre. Foto FN-Lega - alleanza Non solo politica : L'alleanza tra il Front Natonal e la Lega non è solo politica. Ecco le prime Foto in esclusiva mondiale di Marion Maréchal Le Pen, figlia della sorella di Marine Le Pen e nipote del fondatore del Front National, Jean Marie, con il fidanzato, un italiano che milita nella Lega Segui su affaritaliani.it

UBRIACA E VIOLENTATA - Non C’È AGGRAVANTE/ Cassazione - “se ha bevuto volontariamente c’è solo reato di stupro” : Cassazione: se la vittima si UBRIACA, stupro senza AGGRAVANTE. E rinvia la sentenza della Corte d'Appello per rivedere la pena al ribasso. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:55:00 GMT)

Stupro - Cassazione : &qout;L'aggravante solo se la vittima Non beve volontariamente&qout; : E' destinata a suscitare clamore e polemiche la sentenza della Cassazione che sul caso di una donna che dopo aver bevuto troppo era stata violentata da due 50enni non ha riconosciuto ai due uomini l'...

Napoli - lnsigne : 'Cristiano Ronaldo Non vince da solo - Messi è più forte' : E Insigne non nasconde l'entusiasmo dopo i primi giorni di lavoro sotto la guida del nuovo allenatore: "L'approccio con il mondo Napoli di Ancelotti è stato eccellente, trasmette grande serenità a ...

Cristiano Ronaldo gela il Real : «Non piangeranno per me. Volevo solo la Juventus» : TORINO - La Spagna digerisce a fatica il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Lui dal canto suo cancella i bianchi. ' Non credo che i madridisti stiano piangendo', titola ...

Non solo Amazon Prime Day - oggi oltre 80 applicazioni gratis o in sconto : Anche se l'attenzione degli appassionati è puntata sulle offerte dell'Amazon Prime Day, sul Play Store ci sono numerose interessanti proposte, con app e giochi gratis o in sconto. L'articolo Non solo Amazon Prime Day, oggi oltre 80 applicazioni gratis o in sconto proviene da TuttoAndroid.

Conversano - 54enne spazzino muore investito dal suo furgone. Cgil : "Non doveva essere solo" : L'uomo stava cercando di riparare il mezzo che si era fermato. L'incidente poco dopo le 7 di mattina, probabilmente dovuto alla rottura dei freni o a un cortocircuito dell'impianto elettrico

Gf - Veronica Satti : "Non sono ancora riuscita a vedere mio papà Bobby Solo" : Veronica Satti e suo padre Bobby Solo non si sono ancora visti: a rivelarlo è stata l'ex inquilina della casa del Grande Fratello, la quale è stata ospite della trasmissione radiofonica Non succederà ...

Renato Zero a Ischia apre il Global Fest per presentare Zerovskij Solo per amore : “Non temo il cambiamento” : Renato Zero a Ischia apre il Global Fest per ricevere i primi riconoscimenti ottenuti con Zerovskij - Solo per amore, che nei mesi scorsi ha portato sul grande schermo per la regia di Gaetano Morbioli. Il premio Music Legend Award arriverà il 17 luglio alle 21,30, data scelta per la proiezione del film riservato agli abitanti di Casamicciola. Queste le parole con le quali ha accolto la popolazione ischitana, accorsa per la sua prima ...