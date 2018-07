“Non si è accorta” Una tragedia | muore a 15 anni dopo aver mangiato biscotti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Quindici. Si può morire a quindici? No, non si può. E invece ora c’è una famiglia distrutta. È una storia, questa, che arriva dalla Florida e che i genitori della vittima hanno voluto condividere per sensibilizzare l’opinione pubblica. Ma andiamo ai fatti. La protagonista di questasi chiamava Alexi Ryann-Stafford, quindiciappunto. Si trovava a casa di alcuni amici quando ha visto sul tavolo una confezione diaperta. Le sembravano proprio i suoi preferiti, quelli che mangiava abitualmente, e così ne ha presi alcuni e li ha mangiati. Sembravano, ma non erano i suoi soliti. La differenza stava nella confezione. Simile ma non uguale a quella che aveva sempre in casa. La differenza, fatale, era che quelli che Alexi ha trovato a casa di amici contenevano all’interno burro d’arachidi a cui lei era allergica. E le sono ...