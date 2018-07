Non si dovrebbe fare una diagnosi per televisione | ma a volte può essere decisiva

Rehn : Bce Non dovrebbe legarsi mani troppo presto su politica... : La Banca centrale europea non dovrebbe legarsi le mani troppo presto quando si tratta di future decisioni di politica monetaria, ma aspettare gli sviluppi dell'economia. Lo ha detto a Reuters il nuovo governatore della Banca centrale finlandese Olli Rehn.

MotoGp – IanNone duro contro Espargaro : “ha rovinato tutto - dovrebbe intervenire la direzione gara” : Andrea Iannone punta il dito contro Pol Espargaro: ecco cosa è successo ieri in pista al Sachsenring tra l’italiano della Suzuki e lo spagnolo della Ktm Nona vittoria consecutiva al Sachsenring per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. In tanti si saranno domandati cosa è successo ieri in gara ad Andrea Iannone: il campione di ...

Mentana attacca Salvini sulla vicenda della Diciotti : "Le manette Non dovrebbero essere evocate da chi ha ruoli istituzionali" : "Lo stato di diritto non è uno stato d'animo". Usa queste parole, su Facebook, Enrico Mentana per commentare la vicenda della nave Diciotti e le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Le manette, il buttar via la chiave, di fronte a fatti specifici in pieno svolgimento, non dovrebbero mai essere evocati dai politici, di governo o di opposizione, e a maggior ragione da chi ricopre ruoli istituzionali", scrive il direttore ...

Il 4K e i 60fps dovrebbero essere la base di PS5 e della prossima Xbox - anche se Non necessariamente insieme : La maggior parte dei giocatori console, si aspettano per la prossima generazione che le future macchine targate Sony e Microsoft siano in grado di assicurare il 4K e i 60fps. Questo potrebbe accadere, tuttavia non è del tutto sicuro. Da tempo immemore, gli sviluppatori hanno scelto di dare priorità alla maggiore fedeltà visiva rispetto ai framerate migliorati, una situazione che potrebbe verificarsi anche con le prossime PlayStation e Xbox.È ...

Baldassarre : vicino a scuola Non dovrebbero sorgere alcune attività : Baldassarre: no al negozio di cannabis vicino al Dante Roma – Di seguito le parole di Laura Baldassarre, assessore capitolino alle Politiche sociali. “Noi siamo una città a misura di bambini. Intorno alle scuole quindi ci sono alcune attività che non dovrebbe essere possibile realizzare. E’ importante creare un perimetro di tutela intorno e far sì che le scuole diventino un ruolo di protezione, facendo lo stesso ragionamento ...

Roberto Fico - perché il presidente della Camera dovrebbe vergognarsi : a chi Non versa i contributi : Il presidente della Camera Roberto Fico si candida a diventare il campione tra i grillini che pensano di predicare bene, ma razzolano un po' come pare a loro. Mentre quello che passa come l'ortodosso ...

Ho visto Dell'Utri in carcere - la giustizia Non dovrebbe mai perdere l'umanità : La salute è un diritto sia per chi fila dritto, sia per chi ha commesso errori, anche gravi. Stamattina, insieme alla delegazione del Partito Radicale composta da Maria Antonietta Farina Coscioni e da Irene Testa, mi sono recato al carcere di Rebibbia per una visita nella sezione che ospita i detenuti malati. È la prima tappa di un viaggio che, come capogruppo del Pd a Palazzo Madama, farò nel sistema sanitario e che ...

Non solo Aquarius : perché l’Italia dovrebbe studiare il caso della Spagna : La scorsa settimana, dopo un G7 non senza sorprese, il leitmotiv che ha attraversato l'Europa è stata la vicenda della nave Aquarius e dei suoi 629 passeggeri ai quali l'Italia ha negato l'accesso alle proprie coste. Nonostante il tentativo di alcuni sindaci di provare a rompere con la linea dura imposta dal Ministro dell'Interno, a intervenire è stata alla fine la Spagna, predisponendo allo sbarco il porto di Valencia. Ad emergere ...

Ciclismo - Bernard Hinault su Chris Froome : “Non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France 2018” : Bernard Hinault, come al solito, non le manda a dire parlando di Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France e trionfatore del Giro d’Italia 2018. Il caso salbutamolo, che ha riguardato il campione britannico, continua ad essere un qualcosa di inaccettabile per la leggenda del Ciclismo Francese. “Per me Chris Froome non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France – ha dichiarato a Ouest France – Semplicemente perché ...

Lo zucchero fa male? / La dose giornaliera che Non si dovrebbe mai superare per evitare problemi : Lo zucchero fa male? La dose giornaliera che non si dovrebbe mai superare per evitare problemi. Le soluzioni alternative che possono portare anche a delle novità nell'alimentazione.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:51:00 GMT)

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte Non dovrebbe andare a Parigi» Macron : «Non cedere all’emozione» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte Non dovrebbe andare a Parigi» Macron : «Non cedere all'emozione» : Salvini attacca. Risponde, quasi con distacco, l'Eliseo. Il caso è sempre lo stesso: la nave Aquarius. Il ministro dell'Interno chiede le scuse a Parigi «e poi pari e patta». Il Quai d'Orsay, sede del ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte Non dovrebbe andare a Parigi» L’Eliseo : nessuna richiesta dall’Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte Non dovrebbe andare a Parigi». L'Eliseo : nessuna richiesta dall'Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»