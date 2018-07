Non si accorge che nei biscotti ci sono arachidi | Alexi muore a 15 anni per shock

Non si accorge del nido di vespe - assalito e punto in più parti del corpo : muore agricoltore : L'uomo era impegnato in alcuni lavoretti in un terreno di sua proprietà quando avrebbe scoperchiato il nido di vespe, finendo per essere assalito dagli insetti. Inutile il successivo intervento del 118, l'anziano ha subito uno choc anafilattico che non gli ha dato scampo.Continua a leggere

Sbanca al SuperEnalotto e Non se ne accorge : "L'ho scoperto grazie a social e giornali" : Si era totalmente scordato di quella giocata, non sapeva di avere vinto. Poi il suo caso è finito sui giornali. Solo così un abitante di Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha scoperto di avere vinto due...

Vince 2 - 5 milioni al Superenalotto ma Non se ne accorge - lo scopre 3 mesi dopo sui social : L'uomo ha capito che il vincitore era proprio lui solo dopo che la notizia della vincita non riscossa era apparsa sui giornali ed era stata rilanciata sui social. "Ringraziato l'Italia, gli organi di informazione e la gente comune che si è mobilitata attraverso i social network" ha dichiarato l'uomo dopo aver reclamato il premio.Continua a leggere

Vicenza - ha un tumore ma il medico Non se ne accorge : chiede risarcimento da un milione : Un uomo residente a Monticello Conte Otto (Vicenza) è stato colpito da un terribile male, ma nessuno ne ha avuto sentore fino a quando la malattia è diventata incurabile. L.G. è affetto da tumore alla prostata da diverso tempo, ma in tutte le visite da lui effettuate nessuno aveva mai scoperto l'esistenza del terribile male. La storia del 69enne è molto particolare e ben diversa dai tanti casi di mala sanità ad oggi esistenti. La vicenda di ...

Vicenza - ha un tumore e il medico Non se ne accorge : adesso è troppo tardi : 'Risarcimento di un milione di euro' : Ha un tumore alla prostata ma nessuno se ne accorge finché la situazione non diventa irreversibile . È la vicenda di L.G. residente a Monticello Conte Otto , Vicenza, a cui è stato diagnosticato il ...

Formula 1 - GP Francia : fiamme sull'Alfa-Sauber di Ericsson. E lui Non se ne accorge : "Non me ne nono reso conto", ha detto nel post FP1 a Sky Sport. Ericsson sta bene e non ha riportato nessuna conseguenza. ERICSSON: "NON AVEVO VISTO LE fiamme" Guarda tutti i video

Più della metà dei maturandi di oggi Non studierà più (e la politica Non se ne accorge) : Il 20 giugno hanno avuto inizio gli esami di stato per 509mila studenti e alcune decine di migliaia di docenti. Agli studenti e alle loro famiglie, nei giorni di intensa emotività che da sempre questo esame procura, a tutti i docenti, al personale Ata e dirigente impegnati va l'augurio di un sereno lavoro da parte di tutta la Flc Cgil.Al termine di questo straordinario viaggio di crescita, secondo gli ultimi dati statistici, dei 509mila ...

Qualcuno sembra Non accorgersene - ma anche in italia è arrivata la propaganda di Putin : Con l'arrivo al governo di Matteo Salvini torna di stretta attualità il livello di influenza dello zar Putin sullo scenario globale. Il Capo del governo italiano, esecutore di un contratto politico dove il pallino è ormai nelle mani di Salvini, ha chiesto di togliere le sanzioni alla Russia, mettendo così al centro del dibattito pubblico uno dei cavalli di battaglia del Ministro dell'Interno.Da anni infatti la propaganda ...

Non accorgersi solo alla fine dei tanti Sacko : alla fine il nome di Sacko Soumayla è risuonato in Parlamento. Gli è stato reso giustamente omaggio in Senato, nel discorso pronunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del voto di fiducia al suo governo.Un "eroe", lo ha definito Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Dopo che di lui era stato detto di tutto, persino che era un ladro, colpevole di avere rubato del ferro in una fabbrica, abbandonata invece ...

Fa una diretta Facebook e Non si accorge del tir. Lo schianto è tremendo : Incidente a Budapest, 9 persone morte Sono immagini shock, quelle che provengono da un'autostrada nei pressi di Budapest e che stanno facendo il giro del mondo. L'autista di un minivan, di nazionalità rumena, ha perso la vita insieme ad altre otto persone in un tragico schianto avvenuto proprio su quella strada. L'uomo era intento a fare una diretta su ...