Non è vero che la sentenza della Cassazione va contro la donna ubriaca vittima di stupro

Migranti - Moavero a Ue : Italia Non sia più luogo esclusivo di sbarco - : Il ministro degli Esteri ha inviato una lettera a Mogherini per comunicare formalmente che Roma non ritiene più attuabile il piano Sophia sui porti. A Bruxelles la riunione per esaminare la richiesta ...

Migranti - Moavero a Ue : Italia Non sia più luogo esclusivo di sbarco : Migranti, Moavero a Ue: Italia non sia più luogo esclusivo di sbarco Il ministro degli Esteri ha inviato una lettera a Mogherini per comunicare formalmente che Roma non ritiene più attuabile il piano Sophia sui porti. A Bruxelles la riunione per esaminare la richiesta di revisione regole delle missioni internazionali nel ...

Moavero a Ue : 'Sophia Non è più applicabile : Il ministro degli Esteri scrive a Federica Mogherini, che l'Italia non potrà essere più l'unico luogo di sbarco per i migranti soccorsi dalle nostre unità. La ong spagnola accusa: Libia e Italia sono ...

Moavero - Italia Non è unico approdo : ANSA, - ROMA, 18 LUG - "La Farnesina conferma che il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha fatto pervenire al Vice Presidente della Commissione e ...

“Ma no dai - sembri mia Nonna”. Michelle Hunziker - stavolta la foto sexy è un vero boomerang : L’avevamo vista nei giorni scorsi impegnata a seguire la sua nazionale di calcio impegnata nei Mondiali di calcio che si sono svolti in Russia, facendo il tifo e arrivando addirittura a scommettere sulla vittoria o la sconfitta della Svizzera. Michelle Hunziker non si era tirata indietro e quando un’altra famosissima bionda del nostro piccolo schermo, Filippa Lagerback, l’aveva stuzzicata, lei aveva prontamente risposto ...

Melegatti - il Verona Non dimentica l'azienda di pandori : marchio sulle maglie nelle amichevoli : Verona - L 'Hellas Verona non dimentica uno dei celebri brand della città, Melegatti , e così nonostante il difficile periodo vissuto dalla storica azienda del pandoro - ora in esercizio provvisorio ...

Cayde-6 Non è davvero morto in Destiny 2 I Rinnegati? Le teorie di Nathan Fillion : La svolta in Destiny 2 I Rinnegati sarà sicuramente la morte di Cayde-6. Si è vista allo scorso E3 in un nuovo trailer cheha scioccato tutti gli appassionati con la morte di uno dei personaggi più amati della serie. Bungie ha continuato a dire che Cayde-6 è scomparso per sempre, ma il doppiatore dietro al personaggio, Nathan Fillion, ha delle teorie tutte sue sul personaggio. L'attore Nathan Fillion, visto anche recentemente per un fan-film ...

No - Non è vero che se la donna è ubriaca lo stupro è meno grave : È disarmante l’ignoranza giuridica con cui tanti giornali (e politici demagoghi al seguito) hanno riportato e commentato la sentenza della Cassazione sulle aggravanti dello stupro, travisandone completamente il significato. Un significato puramente logico se si guarda alle norme esistenti. Con la

Abolizione vitalizi - l’ex parlamentare Mauro Zani contro Luigi Di Maio : “Povero esserino - io Non sono un ladro. Farò ricorso” : L'ex parlamentare Mauro Zani annuncia il ricorso contro la delibera che dispone il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati e scrive a Di Maio: "Lo so che il popolo sta con te. E so che il popolo sbaglia a volte. Ha sbagliato una volta in Italia e un'altra in Germania. Se vuoi ti faccio un disegnino".Continua a leggere

Scarlett Johansson rinuncia a una parte : È vero - Non sono trans : Roma. Fa sapere Scarlett Johansson d’aver capito e accolto le “questioni etiche” della comunità transessuale, per la quale naturalmente ha “grande ammirazione e amore” (variazione in andantino di “ho tanti amici trans”), e d’avere per questo rinunciato a interpretare la parte del leggendario transge

Ma il portoghese già Non basta più : ora la Juve pensa davvero a Pogba : Torino - Con un sorriso largo così e non avrebbe potuto essere altrimenti, visto il momento Blaise Matuidi ha invitato il suo compagno di nazionale Paul Pogba a raggiungerlo alla Juventus. La Francia aveva appena vinto la Coppa del Mondo, l'euforia era al top e gli sguardi insieme vispi, imbarazzati ed eccitati. L'ex numero 6 bianconero è stato anche al gioco, esclamando "La Vecchia Signora" con l'aria di uno che era entusiasta, divertito e un ...

Presentazione Cristiano Ronaldo - la mamma : “Non è vero che volevo Manchester” : Presentazione Cristiano Ronaldo – E’ una giornata storica per la Juventus, si è da poco conclusa la conferenza stampa del portoghese. Presente anche Dolores Aveiro, mamma del calciatore che ha risposto alle domande della stampa, circa una sua vecchia dichiarazione dove ‘spingeva’ Ronaldo a tornare a Manchester: “No, assolutamente non è vero. Sono felicissima della scelta che ho fatto. Una nuova avventura, una ...

Perché Non smettere di bere il caffè : Non è vero - sembra - che disidrati la pelle - anzi : Ma siamo sicuri che rinunciare al caffè sia il metodo giusto per avere una pelle idratata e perfetta? Il mito dice questo, la scienza ha però dimostrato che non è proprio così. Vediamoci chiaro.

Gf - Veronica Satti : "Non sono ancora riuscita a vedere mio papà Bobby Solo" : Veronica Satti e suo padre Bobby Solo non si sono ancora visti: a rivelarlo è stata l'ex inquilina della casa del Grande Fratello, la quale è stata ospite della trasmissione radiofonica Non succederà ...