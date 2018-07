Nokia X5 è ufficiale in Cina con notch | Helio P60 e un prezzo aggressivo

Nokia X5 è ufficiale in Cina con notch - Helio P60 è un prezzo aggressivo : HMD Global ha annunciato oggi, come previsto , il nuovo Nokia X5, con schermo da 5,86 pollici, notch, e SoC MediaTek Helio P60. L'articolo Nokia X5 è ufficiale in Cina con notch, Helio P60 è un prezzo aggressivo proviene da TuttoAndroid.