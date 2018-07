Nokia X5 è ufficiale Il nuovo smartphone dal prezzo accessibile che non sacrifica il

laragnatelanews

: Nokia X5 ufficiale con Helio P60, doppia cam e tanto altro - Mobileblogger2 : Nokia X5 ufficiale con Helio P60, doppia cam e tanto altro - giogiodima : #Nokia svela il nuovo #X5 #SpazioiTech -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Negli ultimi due anni HMD Global è già stata al centro dell’attenzione, riuscendo ad entrare con forza in un mercato fortemente competitivo come quello degli, con una missione tutt’altro che semplice. Quella di riportare sul mercato il celebre brand finlandese, attraverso una nuova linea dibasati sulla piattaforma Android che riuscissero ad attirare l’attenzione del pubblico riportando al successo uno dei marchi che in passato hanno fatto la storia della telefonia mobile. La partenza è stata certamente positiva, tanto che nella prima metà del 2017 sono stati circa 1.5 milioni glidistribuiti sul mercato. E il catalogo di terminali fino ad oggi è stato ampliato in maniera costante andando a integrare modelli sempre nuovi e dalle grandi potenzialità. Dopo numerose indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, HMD Global ha ...