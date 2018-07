NoiPa cedolino luglio 2018 Ultime notizie | pagamento stipendi | l’opzione “consultazione

NoiPa cedolino LUGLIO 2018/ Stipendi Pa - ultime notizie : le date dei tre emissioni nel mondo Scuola : NOIPA CEDOLINO LUGLIO 2018: ultime notizie, date ufficiali di accredito e novità sui pagamenti degli Stipendi della Pubblica Amministrazione. Previsto conguaglio fiscale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:12:00 GMT)

Cedolino NoiPa luglio 2018 : data accredito e contenuti : A breve il Cedolino NoiPA relativo al mese di luglio sarà caricato sulla piattaforma. I dipendenti della PA potranno finalmente conoscere l’ammontare dello stipendio. L’esigibilità, sarà come tutti i mesi il giorno 23. Ma si sa già che l’importo dello stipendio potrà variare in base ai conguagli Irpef. La variazione, però, potrebbe non essere per […] L'articolo Cedolino NoiPA luglio 2018: data accredito e contenuti ...

NoiPa - stipendi luglio 2018 : come il conguaglio Irpef influenza il cedolino : I cedolini degli stipendi Noipa di luglio 2018 possono riservare ai destinatari rimborsi o trattenute Irpef. Questo farà variare ‘il peso’ della busta paga. Il conguaglio della dichiarazione dei redditi determina se un lavoratore ha pagato, in più o in meno, le imposte dovute per l’anno precedente. Nel primo caso, ha diritto ad un rimborso, […] L'articolo Noipa, stipendi luglio 2018: come il conguaglio Irpef influenza il ...

NoiPa cedolino luglio 2018 : lo stipendio sarà più alto con i rimborsi Irpef : Tra qualche giorno tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno visualizzare sul sito NoiPa [VIDEO] il cedolino di luglio 2018 che dovrebbe contenere il conguaglio Irpef. Questo comporta che il sito ministeriale dovrebbe esporre uno stipendio più alto o più basso rispetto a quello dei mesi passati nel caso spetti, rispettivamente, un rimborso o una decurtazione Irpef relativi al calcolo del conguaglio del Modello 730/2018. cedolino ...

Stipendi NoiPa : delusione per gli aumenti - ma come si legge il cedolino? : A giugno 2018 erano attesi gli aumenti di Stipendio NoiPA per il personale della scuola: il cedolino è già visualizzabile su NoiPA da ieri. Il personale di ruolo e con contratto di supplenza al 30 giugno o 31 agosto ha trovato un aumento medio di circa 50 euro netti, che varia in base all’anzianità. L’esigibilità […] L'articolo Stipendi NoiPA: delusione per gli aumenti, ma come si legge il cedolino? proviene da Scuolainforma.

NoiPa - arretrati scuola alle porte : quando l'emissione del cedolino speciale : Manca davvero poco all'arrivo del cedolino speciale contenente gli arretrati destinati a docenti e Ata, derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del 19 aprile 2018. NoiPa ha dato avviso [VIDEO], direttamente dal proprio portale, dell'emissione straordinaria degli arretrati per il mese di maggio. Straordinaria o speciale dal momento che essa avverra' separatamente rispetto alla rata ordinaria mensile, emessa lo scorso 17 maggio, ...

NoiPa cedolino stipendio giugno : importi aumento arretrati - data caricamento e esigibilità : Dopo tanta attesa, anche il personale del comparto Istruzione-Ricerca, oltre quello Difesa-Sicurezza, con il cedolino di giugno 2018 potra' vedere gli aumenti aumenti stipendiali [VIDEO] spettanti a to del rinnovo del C.C.N.L., esigibili alla fine del mese in corso. L'adeguamento dello stipendio tabellare lordo interessera' circa 1.200.000 dipendenti del settore istruzione e ricerca. cedolino giugno, importo aumento di stipendio In media ...