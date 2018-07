Nicolai Lupo-Beeler Krattiger Streaming video e diretta tv | orario e risultato live

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Esordio ok per Lupo/Nicolai : travolti i serbi Kolaric/Basta : Nessun problema per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella sfida d’Esordio del Campionato Europeo in Olanda che questa sera è entrato nel vivo dopo la gara inaugurale di ieri sera ad Apeldoorn. Al Neude di Utrecht sono entrati in scena i campioni in carica e la sensazione è che la settimana di Gstaad abbia davvero rimesso a posto le cose dopo il lungo infortunio di Daniele Lupo e la fase di ritorno alle gare. Lupo/Nicolai hanno sconfitto con ...

Beach Volley - Nicolai e Lupo di bronzo : i campioni azzurri sono tornati - adesso l'Europeo : Il sogno del bis nella finale del secondo Major Series stagionale è sfumato, ma il bronzo conquistato in extremis ieri pomeriggio a Gstaad per il World Tour 2018 è il segnale di come la coppia italiana di Beach Volley Nicolai-Lupo sia ufficialmente tornata. Nella finale per il terzo/quarto posto, i due azzurri hanno avuto la meglio sui rivali statunitensi Jacob Gibb e Taylor Crabb, con il risultato di 2 set a 1. Dopo aver perso il primo con il ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. LUPO/Nicolai : SECONDO MAJOR DA PODIO! Rimonta da brivido nella finalina : gli azzurri sono tornati! : Una Rimonta da brivido, il SECONDO podio nel SECONDO MAJOR Series della stagione. Paolo NICOLAI e Daniele LUPO superano in fretta la delusione per non essere riusciti a centrare la seconda finale consecutiva nei MAJOR Series stagionali e conquistano un grande terzo posto che è il modo migliore per preparare il campionato europeo che scatta domani e nel quale saranno chiamati a difendere il successo ottenuto nelle ultime due stagioni. Anche nella ...

Beach volley - World Tour 2018 Gastaad. Non c’è due senza tre : Herrera/Gavira si prendono la finale - Lupo/Nicolai giocheranno per il bronzo : Non c’è due senza tre. Paolo Nicolai e Daniele Lupo sbattono per la terza volta sul “muro” eretto dagli spagnoli Herrera/Gavira e vedono svanire il sogno di poter disputare la seconda finale consecutiva di un Major Series. La coppia azzurra perde 2-0 la semifinale contro il binomio iberico che infligge la terza sconfitta della stagione a Lupo/Nicolai (che avevano vinto la prima sfida dell’anno a Fort Lauderdale) e andrà ...

Beach Volley : a Gstaad Lupo-Nicolai in semifinale : ... 17-21, 21-15, 15-9, e i polacchi Fijalek-Bryl 2-0, 25-23, 26-24,, in serata hanno avuto la meglio 2-0, 21-18, 21-18, sugli statunitensi Dalhausser-Lucena, una tra le formazioni più forti al mondo. I ...

