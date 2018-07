Nero come il carbone | per mare come i gabbiani

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla legge ForNero ci hanno mentito come sui vitalizi’ (VIDEO) : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio torna oggi a parlare di vitalizi e Pensioni. Mentre si resta in attesa di conoscere i dettagli del piano per il superamento della legge Fornero [VIDEO] che prevede la quota 100 per tutti, la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e la quota 41 per i lavoratori precoci, il vicepremier pentastellato rilancia la battaglia per il taglio degli assegni Pensionistici privilegiati ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Video “Italia come stai?” - ma l'esordio da biancoNero è un fake : Cristiano Ronaldo alla Juventus: Video “Italia come stai?”. Ma l'esordio da bianconero è un fake: il filmato risale al 2017. Intanto Marchisio non vede l'ora di accoglierlo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Chelsea - i motivi dell’esoNero di Conte : retroscena clamoroso “si era fatto troppi nemici - o si faceva come voleva lui oppure…” : Da ieri Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea: troppe le frizioni con lo spogliatoio, la situazione era diventata insostenibile Ieri mattina l’ultimo allenamento, nel pomeriggio l’addio al centro di Cobam e all’ambiente Blues: Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Nonostante, tanto ai giocatori quanto ai tifosi, sia sembrato strano un esonero con queste tempistiche, la situazione nello ...

L'Europa inizia al BrenNero - o di come il sovranismo può fare disastri : Roma. "Cento chilometri di tir". E' questo, dice Stefan Pan, che bisogna figurarsi quando si parla del Brennero. "Sono ottomila gli autotreni che ogni giorno transitano per quella frontiera. Messi uno ...

Ronaldo alla Juve - il club biancoNero : #welcometoju - Cristiano! : TORINO, 10 LUG - #welcometoju, Cristiano!. L'hastag di benvenuto coniato dalla Juventus per l'arrivo di Ronaldo, è stato scelto dal club bianconero sul sito ufficiale del club per annunciare l'...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco come cambia l’11 biancoNero con CR7 : una squadra pazzesca! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare ufficiale che cambia completamente il volto della squadra bianconera Quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus è di certo la trattativa che ha acceso il calciomercato estivo. In tutta Europa non si è fatto che parlare dell’arrivo di CR7 alla corte di Massimiliano Allegri, che adesso è finalmente ufficiale. Un acquisto che rivoluziona l’11 bianconero. Sì perchè, sommato agli altri ...

Il presidente turco Erdogan ha scelto suo geNero come ministro dell’Economia : La nomina conferma le molte preoccupazioni per la situazione della Turchia, che da anni sta diventando uno stato autoritario The post Il presidente turco Erdogan ha scelto suo genero come ministro dell’Economia appeared first on Il Post.

TOTO CUTUGNO - MALORE CARDIACO È INFARTO?/ Ultime notizie - come sta : "sto bene - tornerò a casa presto" : TOTO CUTUGNO, MALORE CARDIACO è INFARTO? Ultime notizie, come sta: il cantante, ancora in ospedale, rassicura tutti sulle sue condizioni. Tornerà a casa tra qualche giorno.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Gianmarco Tamberi torna in gara : “Inizia la mia seconda vita - tornerò come prima dell’infortunio. Salto per vivere” : Gianmarco Tamberi non vede l’ora di tornare in gara: dopo una lunga attesa finalmente è pronto per rientrare in pedana, domani venerdì 22 giugno sarà protagonista a Buhl (Germania) ovviamente nel suo Salto in alto. Il marchigiano farà così il suo debutto stagionale all’aperto dopo essere stato costretto a saltare le prove indoor sempre a causa dei postumi dell’infortunio patito alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016. Il ...

Spazio : scoperti oggetti che sembrano nubi di gas ma si comportano come stelle - vicino al buco Nero della Via Lattea : Si trovano nel cuore della Via Lattea, nei pressi del buco nero supermassiccio che ivi risiede, e le loro caratteristiche – che richiamano sia le nubi di gas, sia le stelle – hanno destato molti interrogativi nella comunità scientifica. Si tratta degli ‘oggetti-G’(G-objects), recentemente tornati alla ribalta per uno studio presentato lo scorso 6 giugno a Denver, durante il 232° convegno dell’American Astronomical Society. La ricerca ...

Video di Giorgia all'Arena di Verona - da OroNero a Come Neve un medley di successi : Dopo i sei concerti nei palazzetti dello sport della penisola, Giorgia è al momento in pausa dalla scena live. Il Video di Giorgia all'Arena di Verona, nella seconda serata dei WMA18: Video IN ARRIVO ...