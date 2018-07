Nelson Mandela | 100 anni fa la nascita di Madiba | la grafic novel di Lewis Helfand e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ciao. Per celebrare i centodalladi, il leader politico anti-apertheid che fu presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, e che morì il 5 dicembre 2013, da oggi in libreria potrete ammirare la graphicdie Sankha Banerjee, intitolata– L’anima invincibile (Gribaudo-Feltrinelli) di cui il FQMagazine vi offre in anteprima dieci tavole. “Il mio ideale più caro è quello di una società libera e democratica in cui tutti vivano in armonia e con le stesse opportunità. Spero di viverci abbastanza da riuscirci. Ma se sarà necessario è un ideale per il quale sarò pronto a morire”, affermòdurante il processo di Rivonia nel 1964 al termine de quale fu riconosciuto colpevole di sabotaggio, distruzione di beni e violazione delle legge in vigore sull0interdizione del comunismo e condannato all’ergastolo. Un biopic ...