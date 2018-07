NBA | si chiude la Summer League di Las Vegas | Portland campione | Josh Hart MVP

Ciclismo - il caso Moscon - ReicheNBAch si chiude a favore del corridore trentino : Dopo oltre otto mesi va finalmente in archivio il caso Moscon – Reichenbach. Il corridore trentino del Team Sky era stato accusato dal collega elvetico di averlo fatto cadere di proposito durante la Tre Valli Varesine come rappresaglia per un precedente episodio risalente alla primavera dello scorso anno. Durante l’inchiesta condotta dall’Uci non è emersa nessuna prova concreta contro Gianni Moscon, ed anzi una testimonianza chiave fornita da ...

Finals NBA – LeBron James chiude la bocca ai critici : “J.R. Smith? No darò mai la colpa a un compagno!” : LeBron James ha commentato il clamoroso episodio che ha visto J.R. Smith sfortunato protagonista nel finale di gara-1: il Re ha scelto di non incolpare l’ex Knicks Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata sconfitta, salvo poi essere graziati da un ...

Finals NBA – LeBron James chiude la bocca ai critici : “stessa Finale da 4 anni? Provate a batterci…” : Per il 4° anno consecutivo Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si scontreranno nelle Finals NBA: la risposta di LeBron alla ‘monotonia’ della Finale chiude la bocca ai critici Grazie alle rispettive vittorie su Rockets e Celtics, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers si scontreranno alle Finals NBA per il 4° anno consecutivo. Un vero e proprio record nella storia dell’NBA che certifica il dominio delle due ...

DIRETTA / Boston Cleveland (risultato live 108-83) streaming video e tv : Boston la chiude (NBA finali Est) : DIRETTA Boston Cleveland, streaming video e tv: al TD Banknorth Garden va in scena gara-1 delle finali della Eastern Conference nei playoff NBA. LeBron James verso un'altra finale?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:41:00 GMT)