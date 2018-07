NBA 2K19 – Svelato l’overall pazzesco di LeBron James | “non male per un vecchietto”

sportfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - THEcionny10 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - BasketUniverso : Svelato il rating e l'aspetto di LeBron James in NBA 2K19 - videogames_it : NBA 2K19: Antetokounmpo per la versione standard, nuovo trailer -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La 2K hal’overall di: il nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers raggiungerà la pazzesca cifra di 98 come valore complessivo Finita la stagione NBA, il basket a stelle e strisce si prende una meritata pausa durante l’offseason. L’unico modo per vedere ancora i campioni della pallacanestro americana in campo è quello di giocare ad NBA2K. A tal proposito, la 2K ha rilasciato alcune novità sul nuovo titolo previsto per la nuova stagione, NBA. La casa di produzione americana ha reso noto l’overall diche toccherà la cifra pazzesca di 98. Il neo giocatore dei Lakers ha commentato:per un vecchietto di 33 anni come me, lo pensate anche voi?”. L'articolo NBAl’overalldi: “nonper un vecchietto” SPORTFAIR.