NAVE OPEN ARMS IN SPAGNA | SALVINI “NASCONDONO QUALCOSA” Migranti | a bordo campione Nba

Migranti : anche una star del basket spagnolo sulla NAVE OPEN Arms : C'è anche una star del basket spagnolo, Marc Gasol, giocatore della nazionale e dei Memphis Grizzlies della Nba americana a bordo della nave 'Austra' della Ong catalana Open Arms che ieri al largo ...

I sospetti di Salvini sulla NAVE spagnola Open arms : Roma, 18 lug., askanews, - 'Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti... Non sarà che hanno qualcosa da nascondere???'. Lo scrive il ...

Open Arms - Matteo Salvini : “Porti siciliani aperti e NAVE ong va in Spagna - nasconde qualcosa” : Matteo Salvini respinge le accuse lanciate dai volontari di Open Arms e attacca l'ong: "Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti... Non sarà che hanno qualcosa da nascondere?".Continua a leggere

Migranti : un'altra NAVE con 40 senza approdo. E Open Arms vira verso Spagna - 'dopo parole Salvini' : L'Italia aveva offerto un porto ma la ong spagnola ha rifiutato. Intanto, da 5 giorni, naviga una cargo tunisina che ha raccolto extracomunitari alla deriva. Ma Malta, Tunisia e Italia rifiutano l'...

Open Arms - NAVE Astral sta facendo rotta verso la Spagna : “L’Italia non è un luogo sicuro” : La nave Astral di Open Arms sta facendo rotta verso la Spagna: "Dopo le dichiarazioni di ieri del ministro degli Interni Matteo Salvini, l'equipaggio di Open Arms ha deciso che in questo momento l'Italia non è un posto sicuro in cui sbarcare", ha raccontato il deputato Erasmo Palazzotto, contattato da Fanpage.it.Continua a leggere

Migranti : Gasparri - sequestrate NAVE OPEN Arms : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘La nave Open Arms, della organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms, sta dirigendosi di nuovo verso le Coste della Libia, per continuare la propria collaborazione all’attività di traffico di clandestini. A questo punto è necessario sequestrare questa imbarcazione, così come altre che aiutano quanti organizzano uno spregevole e pericoloso traffico di esseri umani”. Lo dichiara ...

E' arrivata nel porto di Barcellona la NAVE dell'ong Open Arms con 60 migranti a bordo : Madrid - E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong spagnola, Proactiva Open Arms, con 60 migranti soccorsi al largo della Libia alcuni giorni fa. L'imbarcazione si è diretta in Spagna ...

