Nardella | “più tempo per nuovo stadio? Aspettiamo comunicazioni”

calcioweb.eu

: 'Nessuna comunicazione ufficiale e alcuna motivazione per la quale Fiorentina affermi di aver bisogno di più tempo.… - LabaroViolaNews : 'Nessuna comunicazione ufficiale e alcuna motivazione per la quale Fiorentina affermi di aver bisogno di più tempo.… - Fiorentina_ole : #ADV ha dichiarato esplicitamente che per lo stadio vuole incontrare il sindaco a Settembre per chiudere altri 6 me… - zeropregi : RT @valibona44: @zeropregi Fai piu schifo di Nardella. -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “In tutta franchezza non si capisce il motivo di questo annuncio anche perché il Comune ha dato seguito alla richiesta scritta della stessa Fiorentina per i 6 mesi di prosecuzione del pubblico interesse decorrenti dall’adozione della variante, che dunque scadono il 31/12. Peraltro il Comune al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e alcuna motivazione per la quale Fiorentina affermi di aver bisogno di più”. Lo dichiara il sindaco di Firenze Dariosulle tempistiche del progetto per il, in seguito all’intervento di oggi di Andrea Della Valle. Parlando a Moena (Trento), dove la squadra della Fiorentina è in ritiro, il patron viola a proposito delha detto: “a settembre ci incontreremo con il Comune, poi avremo sei mesi per il progetto esecutivo. Siamo vicini al traguardo. Speriamo di non fare come ...