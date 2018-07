Narcos stagione 4 in Messico disponibile entro la fine del 2018

Narcos 4 sarà una stagione corale tra folklore messicano e humor - parla la new entry Alfonso Dosal : Con Narcos 4 il racconto dei cartelli del narcotraffico di Netflix sposterà il suo focus dalla Colombia al Messico: in questo nuovo scenario, Diego Luna e Michael Pena assumeranno i ruoli dei protagonisti, rispettivamente nei panni di Miguel Ángel Félix Gallardo, il creatore del cartello di Guadalajara, e del nuovo agente della DEA chiamato ad indagare su di lui. La produzione della quarta stagione della serie è iniziata alla fine dello ...

Ufficiali cast e personaggi di Narcos 4 - atteso in autunno : volti nuovi e un ritorno dall’ultima stagione : Prende forma, ormai per intero, la rosa di cast e personaggi di Narcos 4, la nuova stagione dell'acclamata serie Netflix sul narcotraffico diventata un cult negli ultimi tre anni. Parlando con Variety agli LA Screenings, il produttore esecutivo Eric Newman ha rivelato i nomi dei principali membri del cast della prossima stagione, che lascia la Colombia per raccontare il traffico di cocaina in Messico. Al protagonisti precedentemente ...