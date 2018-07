Napoli | una pantera sulla nuova maglia ‘graffiata’ Kappa | la presentazione è in versione

Napoli - presentata la nuova divisa : sulla maglia c'è una pantera ruggente : E' stata ufficializzata la maglia del Napoli per la nuova stagione, gli azzurri hanno presentato la nuova Kombat che accompagnerà la squadra di Carlo Ancelotti in Serie A, in Champions League e in ...

Napoli - presentata la maglia ufficiale 2018/2019/ Foto - c’è il volto di una pantera ruggente : Napoli, presentata la maglia ufficiale 2018/2019. Foto, c’è il volto di una pantera ruggente. L'inedita casacca del club partenopeo, presentat quest'oggi sui social(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Bonnie del Vesuvio - 1970 : la 15enne di Napoli a capo di una banda di criminali : In carcere, mentre inizia un programma di disintossicazione, entra in contatto con il proselitismo delle detenute militanti, si lascia sedurre da una lettura politica del proprio passato e lo rivede ...

Napoli - minaccia la famiglia con un coltello dopo una lite scoppiata per il ventilatore : I carabinieri della compagnia di Cercola in collaborazione con il Nucleo Radiomobile di Torre del Greco in provincia di Napoli, hanno arrestato un pregiudicato ventinovenne, originario sempre di Cercola, di cui non sono state rese note le generalità, per minacce e sequestro di persona. L'uomo è accusato di aver minacciato con un coltello l'intera famiglia e di averla sequestrata in casa, a seguito di un alterco scoppiato per il posizionamento di ...

Calciomercato - il Napoli a Jorginho : “buona fortuna” : ”Sono state cinque stagioni bellissime con te – scrive il Napoli in un tweet ufficializzando il trasferimento di Jorginho – nessuno a Napoli ti dimenticherà mai. Buona fortuna”. Il trasferimento del centrocampista brasiliano alla società londinese è avvenuto dopo una trattativa lunghissima che si è concretizzata solo dopo l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues.L'articolo Calciomercato, il Napoli a ...

Napoli-Gozzano 4-0 : gran gol di Fabian Ruiz - poi Grassi - Verdi e Ounas : "Ruiz, Ruiz": i duemila spettatori, tutto esaurito, stanno in piedi ad applaudire e incitare il nuovo idolo. Lo spagnolo Fabian Ruiz inaugura col primo gol la stagione del Napoli. Inizio della partita ...

Ufficiale - Jorginho al Chelsea : per il Napoli una maxi-plusvalenza : Jorginho, che indosserà la maglia dei blues con il numero 5, ha firmato un contratto di cinque anni: tutte le cifre dell'operazione. L'articolo Ufficiale, Jorginho al Chelsea: per il Napoli una maxi-plusvalenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sarri al Chelsea - ma prima una strana imposizione di De Laurentiis : la clausola “anti big del Napoli” : Abramovich e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per l’approdo di Sarri al Chelsea, con tanto di clausola che tutela il Napoli in chiave mercato Sarri al Chelsea, affare fatto. Una lunga trattativa quella che ha visto protagonista il tecnico, il Chelsea di Abramovich e la sua ex squadra, il Napoli. prima dell’esonero di Conte e dell’arrivo di Sarri al Chelsea infatti, sono passati diversi giorni di calde ...

Napoli - la serata al Teatro di Folgarida diventa hot : una tifosa dichiara il suo amore per Insigne e gli “strappa” un bacio - De Laurentiis esalta il “manico” di Ancelotti [VIDEO] : Si è conclusa con un siparietto-hot la serata del Napoli al Teatro di Folgarida dove De Laurentiis, Ancelotti e Insigne hanno incontrato i tifosi: una tifosa, infatti, ha dichiarato il proprio amore per l’attaccante partenopeo e proprio De Laurentiis l’ha invitata sul palco per baciarlo. Lei ha strappato un abbraccio, un bacio e un autografo sulla maglietta, con lo stesso Presidente che ha voluto “esaltare” il ...

Cavani Napoli - Ciro Venerato conferma : 'Nessuna trattativa - solo fake news' : ... coinvolgendo ADL, il PSG, Cavani e l'agente e secondo voi nessuno direbbe mezza cosa anche ai media francesi? E' il classico esempio di fake-news, sta inondando anche il calcio dopo la politica. Le ...

Universiadi a Napoli - c'è l'accordo : verso una cabina di regia col governo : Inviato a Roma Le Universiadi a Napoli si faranno: è questa la notizia più attesa al termine del vertice romano. L'annuncio è arrivata dopo una lunga riunione capitolina, alla presenza del ...

Meret infortunato - il Napoli : “ti aspettiamo” : “Ciao Alex! E’ solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!”. Così il Napoli, con un tweet, saluta e rincuora il giovane portiere Alex Meret che ieri, nel corso dell’allenamento, ha riportato la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. A causa di questo infortunio, il portiere napoletano sara’ operato in queste ore per ridurre la frattura composta.L'articolo ...

Napoli - sfortuna Meret : frattura al braccio - tornerà in campo ad ottobre : Non comincia nel migliore dei modi la stagione di Alex Meret: il talentuoso nuovo portiere del Napoli ieri, nel corso dell'allenamento, ha riportato la frattura del terzo medio dell'ulna sinistra. Napoli...

Anticipazioni Gomorra 4 : si torna a girare a Napoli presso una nota clinica : Gomorra 4 è ormai nel pieno delle registrazioni in vista del ritorno televisivo nel 2019. Le ultime scene sono state registrate a Londra, come dimostrato dai vari scatti pubblicati sui social network dai protagonisti della Serie Tv. Diverse foto su Facebook hanno intrattenuto in questo mese i fan di Gomorra che attendono con ansia Anticipazioni ed indiscrezioni. Le ultime novità certe riguardano proprio gli sfondi delle riprese, che da Londra si ...