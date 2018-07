Napoli | sotto casa armati di mazze | raid punitivo contro famiglia di vittima di omicidio

Sconto ai circoli sotto inchiesta - il Comune di Napoli : 'Basta - li vendiamo' : 'Non è più tempo di chiacchiere. Il tempo stringe, dobbiamo accelerare sulla dismissione del patrimonio, entro l'autunno venderemo anche il circolo Posillipo e il tennis Club', l'assessore comunale al ...

Meret finisce sotto i ferri - il Napoli lo incoraggia : “in poche settimane tornerai con il gruppo” : Il portiere del Napoli ha riportato una frattura all’ulna e verrà operato nella giornata di oggi, sui social ecco spuntare il messaggio di incoraggiamento del club “Ciao Alex! E’ solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!”. Cosi’ il Napoli, via twitter, saluta e rincuora il giovane portiere Alex Meret che ieri, nel corso dell’allenamento, ha riportato la ...

Napoli - bimbo abbandonato in strada sotto al sole : salvato dai vigili : Per venti euro affida a una tossicodipendente il suo bimbo di soli 13 mesi per andarsi a prostituire: denunciata, a Napoli, per abbandono di minore una 26enne italiana. Secondo quanto ricostruito ...

Napoli - fruttivendolo possedeva una pistola 'due colpi' sotto il cuscino : arrestato : I carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale hanno arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco Giuseppe Denaro, un fruttivendolo 65enne di via Argine già noto alle forze dell'ordine. A ...

Napoli, 38enne ucciso a colpi d'arma da fuoco, Ultime notizie, aggressione sotto casa: agguato camorristico? Angelo Ranieri ha perso la vitta questa notte, dopo essere stato ucciso da ignoti

Napoli - spunta un coccodrillo antico nel sottosuolo : «Può essere quello della leggenda» : Quando i volontari della Galleria Borbonica hanno notato quello strano ritrovamento dal quale emergevano denti aguzzi, hanno immediatamente fermato le operazioni di scavo. È arrivato di corsa...

Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - leghista della prima ora e Saggio per Napolitano : Ma è l'attività politica, targata Lega Nord, a coinvolgerlo già prima dei 30 anni. Entra in Parlamento nel 1996 e non vi esce più. È, dal 2001 al 2006 e dal 208 al 2013, presidente della commissione ...

Napoli - Sarri sotto shock : lo sfogo contro De Laurentiis dopo l’annuncio di Ancelotti : Sarri vs De Laurentiis, il duello tra le parti continua serrato, il tecnico ha risposto a tono dopo le novità relative alla panchina del Napoli Carletto Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, il patron De Laurentiis ha deciso di non aspettare la decisione di Sarri ed ha scelto di muoversi dunque anzitempo. Lo stesso ormai ex tecnico Sarri, ha parlato dell’accaduto, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Non meritavo di ...

Napoli - sotto inchiesta Paolo Cannavaro e Pepe Reina : 'Rapporto con pregiudicati' : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed ...

Napoli - De Luca : “Vorrei fare il sindaco. I rom? A loro piace vivere sotto le stelle - vadano dove vogliono ma non qui” : “I Rom dove li mettiamo? Sono persone così garbate, hanno un tale senso della vita, gli piace vivere sotto il cielo stellato. Se ne vanno dove vogliono, tranne che qui” Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. “Mi affascina l’idea di fare il sindaco, non necessariamente di Napoli, perché è un ruolo operativo. Da ipotetico sindaco di Napoli, tra le prime cose farei sgomberare i campi rom ma non ...

Samp Napoli - partita sospesa per cori razzisti. Ferrero sotto la curva : “Queste cose non ci appartengono” : “I cori dei tifosi erano più per sfottò, visto il gemellaggio fra Genoa e Napoli, che per razzismo”. Così Marco Giampaolo al termine di Sampdoria-Napoli, che è stata sospesa per due minuti per via dei cori razzisti intonati dalla curva blu cerchiata. Il presidente Massimo Ferrero è anche andato sotto la curva per esprimere il proprio dissenso, poi rimarcato in conferenza stampa L'articolo Samp Napoli, partita sospesa per cori ...