Napoli | blitz contro il clan Mazzarella | 17 arresti Ultime notizie | famiglia mafiosa in

Controlli dei vigili sul Lungomare di Napoli : blitz contro carretti e ambulanti : La polizia municipale ha effettuato sul Lungomare di via Partenope una massiccia operazione a contrasto della vendita itinerante di alimenti e bevande e dell'ambulantato abusivo. Gli agenti dell'unità ...

Camorra - blitz contro il clan Polverino a Roma e Napoli : sette arresti : Camorra , blitz contro il clan Polverino a Roma e Napoli : sette arresti Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nell'ambito di un'indagine coordinata dalle procure distrettuali antimafia delle due città. Raggiunti dai provvedimenti tre ex latitanti e quattro fiancheggiatori Parole chiave: ...

Napoli - il primo blitz : Fabian Ruiz ha detto sì : ROMA - Il mercato è fatto di azioni tempestive, anche sorprendenti, e può succedere in una serata normale che ci siano degli effetti speciali: il Napoli s'è dato una botta di vita ed ha cominciato ...

Arrestati in diretta! Napoli - si fingono tecnici e picchiano anziani. Ecco il video del blitz : Sicurezza. È la parola d’ordine che invocano i cittadini di Napoli dopo l’ennesimo episodio di violenza che coinvolto alcuni anziani. Una fascia debole lasciata spesso bersagliata. Sono molti infatti i casi di cronaca che hanno per protagonisti cittadini della terza età. E in rete monta la rabbia: “Perché perdono tempo ad arrestarli e rischiano la loro vita se il giorno dopo stanno fuori a rifare la stessa cosa si devono mettere dentro e ...