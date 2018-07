Napoli | Ancelotti chiama Di Maria Cavani semplice suggestione | ma…

Napoli - Ancelotti adesso fa il mercato : “telefono caldissimo” : Il Napoli accelera sul mercato, grazie anche all’impatto di Carlo Ancelotti che ha alzato la cornetta per smuovere le acque… Carletto Ancelotti vuole rispondere alla Juventus e per farlo scende in campo in prima persona sul mercato. Guai a dire che Giuntoli venga prevaricato, ma una telefonata di Carletto fa sempre bene ed addolcisce trattative molto complesse. Così, il tecnico del Napoli, sta provando a tastare il terreno per ...

Di Maria al Napoli - Ancelotti lo chiama/ Ultime notizie - il PSG non lo considera - il nodo è l'ingaggio : Di Maria al Napoli, Ancelotti lo chiama. Ultime notizie, il PSG non lo considera, il nodo è l'ingaggio. Il tecnico del club partenopeo avrebbe contattato il nazionale argentino

Calciomercato Napoli - Di Maria : mossa Ancelotti : ... secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', Carlo Ancelotti ha avuto un contatto telefonico con il 'Fideo', che conosce bene dai tempi in cui allenava il Real ...

Napoli - Diawara : "Ancelotti il nostro uomo in più" : Il guineano, intervenuto a Radio Kiss Kiss, è pronto a prendersi finalmente le chiavi della mediana azzurra, Hamsik permettendo: ''Io conosco il ruolo, lui deve adattarsi''

Napoli - da precari a possibili protagonisti Ancelotti chiude l era dei titolarissimi : DIMARO FOLGARIDA - Da precari a possibili protagonisti. L'arrivo di Carlo Ancelotti ha già azzerato le gerarchie tra i titolarissimi e le seconde linee, che erano state invece relegate in disparte ...

Messi più forte di Cristiano Ronaldo e Ancelotti che fa la doccia nello spogliatoio - Insigne sincero su Napoli e CR7 : Lorenzo Insigne a 360°: il calciatore del Napoli parla di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma anche dell’arrivo di Carlo Ancelotti nella sua squadra Lorenzo Insigne concede una lunga intervista a Gazzetta dello Sport, in cui snocciola tutte le più calde questioni calcistiche. Dall’arrivo di Mister Ancelotti al Napoli a quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il napoletano commenta ogni episodio significativo del mercato ...

Napoli - De Laurentiis traccia un primo bilancio da Dimaro : «Stiamo ammirando come Ancelotti riesce a gestire con fermezza il gruppo» : Abbiamo fatto questo accordo con Tim Vision che io spero di estendere anche al mondo del cinema e dell'audiovisivo". "Staremo fuori per un periodo di tempo: dal 2 al 5 a Dublino, poi dal 5 all'8 ...

Napoli - Hamsik : 'Ancelotti mi ha dato nuovi stimoli. Ipotesi Cina? Vi racconto la reazione di De Laurentiis' : Abbiamo avvertito il mondo caderci addosso", ha concluso. Serie A 2018-2019: tutti i video Guarda tutti i video

Napoli - 4-0 al Gozzano : piace Ruiz nel primo test dell'era Ancelotti : L'amichevole col Gozzano, squadra di Lega Pro, è la prima gara stagionale del nuovo Napoli targato Ancelotti. Dal ritiro trentino dalle 17.30 il primo test per provare gli schemi e le...

Benzema al Napoli?/ Ultime notizie : Ancelotti insiste e il Real Madrid ha già pronto il sostituto : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Ancelotti insiste per l'attaccante francese e il Real Madrid ha già pronto il sostituto, ma c'è il nodo dell'ingaggio

Napoli - De Laurentiis a Cavani : "Riduciti lo stipendio e torna"/ Ultime notizie - Ancelotti può convincerlo : Cavani al Napoli? Aurelio de Laurentiis: "riduciti lo stipendio e chiamami". Show del presidente a Dimaro, ecco le sue parole sull'attaccante del Psg.

Napoli - Ancelotti : “spero mi apprezzino da subito” : “Spero di essere apprezzato da subito, non ho bisogno di tempo. Conosco benissimo le aspettative dell’ambiente. So benissimo il valore del club e dei giocatori. Ho accettato volentieri questa sfida per tutte queste circostanze che ho elencato”. Carlo Ancelotti spiega ai tifosi, durante un incontro nel teatro di Folgarida, i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del presidente De Laurentiis di allenare il ...