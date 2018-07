Napoli | Ancelotti adesso fa il mercato | “telefono caldissimo”

sportfair

: #calciomercatotgcom24 #Napoli, terzino cercasi: ecco i nomi caldi per la difesa partenopea. Chi sarebbe l'uomo gius… - Sport_Mediaset : #calciomercatotgcom24 #Napoli, terzino cercasi: ecco i nomi caldi per la difesa partenopea. Chi sarebbe l'uomo gius… - repubblica : Napoli, da precari a possibili protagonisti: Ancelotti chiude l'era dei titolarissimi - capuanogio : #Ancelotti ha telefonate a #DiMaria che è a un anno dalla scadenza del contratto con il #Psg e che potrebbe essere… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ilaccelera sul, grazie anche all’impatto di Carloche ha alzato la cornetta per smuovere le acque… Carlettovuole rispondere alla Juventus e per farlo scende in campo in prima persona sul. Guai a dire che Giuntoli venga prevaricato, ma una telefonata di Carletto fa sempre bene ed addolcisce trattative molto complesse. Così, il tecnico del, sta provando a tastare il terreno per due colpi che sembrano essere folli, ma in questotutto è possibile, lo abbiamo visto più e più volte. Dunque “telefono caldissimo” per, che ha alzato la cornetta per contattare due suoi ex calciatori. Si tratta di Di Maria e Benzema, due big assoluti. Intendiamoci, ilnon prenderà entrambi, mavuole capire se ci siano le basi per una trattativa per portare uno dei suoi due pupilli alla sua corte in ...