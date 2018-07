Muore perché manca la Tac | negati due ricoveri | il Ministero manda gli ispettori

today

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una task force per accertare i fatti in relazione alla morte del cittadino di 47 anni, deceduto ieri sera per aneurisma cerebrale...