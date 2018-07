Multa record dell’Europa contro Google | 4 | 3 miliardi per Android

Multa record dalla UE per Google - 4 - 3 miliardi per abuso di posizione dominante : Multa da record in arrivo per Google dalla Commissione Europea: 4,3 miliardi di euro di sanzione da parte dell'Antitrust per abuso di posizione dominante di Android. L'articolo Multa record dalla UE per Google, 4,3 miliardi per abuso di posizione dominante proviene da TuttoAndroid.