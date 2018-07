Morì a 18 anni dopo il rifiuto della chemio | i genitori saranno processati  

Rifiutò la chemio e Morì a 18 anni - nuovo processo per i genitori di Eleonora Bottaro : Dovranno affrontare un nuovo processo i genitori di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli, in provincia di Padova, morta di leucemia dopo aver rifiutato le cure.

Google ricorda il 104° anniversario dalla nascita di Gino Bartali : un doodle dedicato alla memoria del grande corridore toscano : Vi starete chiedendo: ma perché quella bicicletta nel doodle di Google? Ebbene il motore di ricerca più diffuso e famoso del mondo di internet ha deciso di dedicare a Gino Bartali, nel giorno del 104° anniversario della propria nascita, un tributo importante in onore della propria memoria. Per gli appassionati di storia oggi ricorre anche la caduta della stirpe dei Romanov ma il fascino del “Ginettaccio” ha avuto il sopravvento. Nato ...

Eleonora Bottaro Morì a 18 anni rifiutando la chemio : a processo i genitori : I genitori di Eleonora Bottaro erano stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo, ma contro il verdetto è stato presentato e accolto un ricorso. La diciottenne padovana si spense a causa della leucemia il 29 agosto 2016 perché, secondo gli inquirenti, fu illusa dai genitori sulle teorie di Ryke Geerd Hamer.Continua a leggere

“Una mamma non può morire così”. Emanuela - 32 anni - muore poco dopo il parto : La notizia si è diffusa nel giro di poche ore. Poi la tristezza è scesa sul cuore di amici e parenti. Emanuela aveva un cuore grande. Lavorava come maestra in una scuola d’infanzia. Era preparata, amava i suoi piccoli studenti e la vita. Poi, pochi mesi fa, la notizia che cambia la sua vita: scopre di aspettare un bambino e la gioia cresce a dismisura. Tutto sembra procedere per il meglio, il piccolo cresce e vede la luce alla fine di giugno. Ma ...

Morire di lavoro : operaio di 32 anni stritolato da macchinario in un pastificio : Aveva 32 anni l'operaio morto in un noto pastificio nella frazione di Polvica di Nola, San Felice a Cancello (Caserta). Incidente sul lavoro a San Felice a Cancello Il giovane è...

Adriano Celentano e Claudia Mori : sabato 14 luglio festeggiano 54 anni di matrimonio : Il 14 luglio del 1964 il cantante Adriano Celentano sposava Claudia Mori: sono stati definiti la coppia più bella del mondo, brano che hanno cantato insieme. La loro storia rappresenta l'esempio del grande amore: nel 2014 hanno festeggiato i cinquant'anni di vita insieme. Si tratta di un traguardo importante nella vita di Celentano: in questa annata il "Molleggiato" ha festeggiato i suoi ottant'anni nel mese di gennaio ed in televisione sono ...

“Così abbiamo visto morire Salvatore”. 21 anni - cercava di costruirsi un futuro migliore. Una tragedia nel cuore d’Italia : Non ha avuto neppure il tempo di gridare, di chiedere aiuto. La vita gli è sfuggita via nell’arco di pochi secondi, per una movimento azzardato mentre, faticosamente, cercava di guadagnarsi il pane quotidiano. Salvatore Caliano, 21 anni, napoletano. È morto precipitando dal quarto piando di un palazzo. Aveva accettato di pulire il lucernario dell’ascensore per soli 35 euro. La mancanza di esperienza unita alla superficialità non lo hanno ...

"Il Pd? E' destinato a morire La sinistra riparta da meno tasse" Giovanni Consorte scende in campo : Sembra l'ultimo ideologo della sinistra. Il buonismo come errore capitale, la politica sostituita dal marketing, la classe dirigente senza alcun rapporto con i cittadini, l'assenza di una visione. Sono quasi sentenze le considerazioni Segui su affaritaliani.it

Studiati 8 italiani con ipermemoria - ricordano cosa indossavano 10 anni fa : Scovati dai ricercatori 8 italiani con ipermemoria autobiografica, quella capacità prodigiosa che consente di ricordare i dettagli banali di una giornata qualsiasi di 10 anni fa, dai vestiti che indossavano a che cosa avevano mangiato a pranzo. Lo studio, condotto alla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma e pubblicato sulla rivista PNAS, ha coinvolto l'Iss, l'Università di Perugia, l'Università della California-Irvine e la ...

Cina - libera dopo 8 anni Liu Xia. La vedova di Liu Xiaobo verso Berlino. “E’ più facile morire che vivere” : Ai domiciliari dal 2010 senza che fosse formalizzata alcuna accusa, Liu Xia, vedova del dissidente cinese Liu Xiaobo, ha lasciato la Cina. dopo il via libera alla partenza dalle autorità di Pechino – per due volte già negato all’ultimo momento – la donna ha preso questa mattina un volo per Berlino. “Ha lasciato il Paese per cure mediche, di sua volontà” ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ...

“Non è giusto morire così - a 25 anni”. Silvio - ecco come l’hanno trovato : Stroncato da un malore ad appena 25 anni nel letto di casa sua. Tragedia a Capaci dove il sindaco Pietro Puccio ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Silvio Todeschi. Il giovane sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio mentre dormiva nella sua stanza. Oggi, alle 16.30, i funerali nella chiesa di San Rocco. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ...

Mondiali 2018 - la favola di Fagner : a 6 anni rischiò di morire - ora il Brasile è "ai suoi piedi" : Convocato all'ultimo momento, e solo per l'infortunio di Dani Alves, doveva essere una riserva di Danilo. Invece Fagner (all'anagrafe Fágner Conserva Lemos) si ritrova a essere il...

Ciclismo - il compleanno di Fabio Aru. Il sardo compie 28 anni. Il regalo più atteso : tornare il vero Cavaliere dei Quattro Mori già alla Vuelta : Niente Campionato Italiano, in difesa di quel titolo tricolore conquistato splendidamente nel 2017, niente Tour de France, dopo le eccellenti prestazioni messe in mostra l’anno scorso. Fabio Aru si allena, si prende un periodo di pausa dalle gare in seguito alla grande delusione (con problemi fisici annessi) del Giro d’Italia, e si prepara a lanciare l’assalto al finale di stagione. Oggi il Cavaliere dei Quattro Mori compie 28 ...