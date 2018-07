Mondo TV continua il rally a Piazza Affari : Seduta decisamente positiva per Mondo Tv, che tratta in rialzo del 7,21% dopo la performance a doppia cifra registrata nella seduta di ieri, premiata dal mercato per le stime del primo semestre

Mondo TV continua il rally a Piazza Affari : Seduta decisamente positiva per Mondo Tv , che tratta in rialzo del 7,21% dopo la performance a doppia cifra registrata nella seduta di ieri, premiata dal mercato per le stime del primo semestre . Il ...

Il giro del Mondo di CR7 continua : ora la Cina con Nike. Poi gli Usa con Juve? : ... da vivere in Cina per un tour promozionale con Nike, marchio al quale rimane ancora legato a vita pur continuando a far girare il contatore degli incassi, record, anche al mondo Juve e quindi Adidas ...

Luka Modric - il campione nato dalla guerra - in fuga continua - con il sogno della Coppa del Mondo : Chissà cosa pensava il rifugiato Luka Modric quando tirava pallonate contro il muro di uno sgangherato cortile dell'Hotel Iz. Aveva 6 anni e suo nonno era appena stato ucciso dai serbi. Fuori le granate, la guerra, la frenesia di una famiglia che si spostava da uno ostello all'altro per scappare dai predoni, dentro invece solo il suo piccolo universo: forse, come ogni bambino che calcia un pallone, anche lui sognava di vincere un giorno ...

Il fotografo più - s - fortunato del Mondo. Travolto dai croati - continua a scattare e viene premiato : Una gioia incontenibile, che travolge anche i fotografi. È il minuto 108 della semifinale dei mondiali Inghilterra-Croazia quando l'attaccante Mario Mandzukic sigla la rete del sorpasso. L'esul...

BMW X5 - I test continuano in tutto il Mondo - VIDEO : Dal Circolo Polare Artico al Sud Africa passando per il Nürburgring e gli Stati Uniti: i collaudi della nuova BMW X5 procedono senza sosta in tutto il mondo in attesa del debutto commerciale della Suv, atteso per i prossimi mesi. Per documentare i vari scenari nei quali i collaudatori stanno mettendo alla prova i prototipi della nuova sport utility la BMW ha realizzato un filmato, diramando anche alcune inedite informazioni di carattere tecnico. ...