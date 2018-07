Molise | ambulanza impegnata e Tac ferma | morte celebrale per un 47enne Il ministero

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Non c’è stato niente da fare per undi Larino (provincia di Campobasso): al suo arrivo all’ospedale di San Giovanni Rotondo a Foggia, i medici ne hanno accertato la. L’odissea dell’uomo è iniziata quando, avvertito un malore, l’del 118 ha tardato a prestare soccorso perchéin un altro intervento. Quando il mezzo è arrivato, i sanitari si sono diretti all’ospedale San Timoteo di Termoli. Ma la Tac era in manutenzione programmata – quindiper qualche ora – per cui i medici hanno disposto il trasferimento alla struttura di Foggia. Il sindaco di Larino, Pino Puchetti, ha sottolineato le criticità dell’offerta sanitaria per il Basso, specialmente nel periodo estivo e per quanto riguarda l’emergenza-urgenza. Ricorda anche che sono ormai due mesi che ilnon ha un commissario ad acta ...