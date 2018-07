Modello F24 | dal 23 luglio anche per pagare imposte su atti giudiziari

leggioggi

: ?? Lo scorso #2luglio è scaduto il termine per il versamento della contribuzione obbligatoria 2018 tramite il modell… - GeometrInRete : ?? Lo scorso #2luglio è scaduto il termine per il versamento della contribuzione obbligatoria 2018 tramite il modell… - oggiscrivo : @MagnaniBruna @Lucagrossi66 @massimobitonci Lasciate in pace chi fattura meno di 50 mila euro...date a essi la faco… - PaoloAlfan0 : #diritto Atti giudiziari - Agenzia delle Entrate: modello F24 sostituirà F23 per registrazione atti -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Dal prossimo 23sarà possibile versare e registrare con ilF24 le, sanzioni e interessi richiesti dall’Agenzia delle entrateper gli. Lo ha stabilito la stessa Agenzia con un provvedimento del 10, in cui è riportato in modo esplicito che “per l’assolvimento dellee dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione deglidell’autoritàa, di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché aglienunciati, non registrati, presenti nei medesimidell’autoritàa soggetti a registrazione, è utilizzato ildi versamento “F24”.” Il comunicato emesso evidenzia che: “Si tratta, per esempio, dei pagamenti relativi agliin materia di controversie civili che ...