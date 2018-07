Miss Italia 2018 | prefinali a Jesolo | finali a Milano | e su La7 | il 16 settembre

Miss Italia - la finale per la prima volta a Milano il 16 settembre : Miss Italia sbarca per la prima volta nella sua storia a Milano. A dare l’annuncio è la patron Patrizia Mirigliani, che però non abbandona Jesolo, meta nella quale saranno ospitate le 200 candidate elette nelle varie regioni per partecipare alle prefinali nazionali dal 3 all’8 settembre.Nella città veneta avverrà la scrematura che porterà alla riduzione fino a 30 ragazze, che si contenderanno il titolo di reginetta nella finalissima di ...

Miss Italia - finale su La7 da Milano : ROMA, 17 LUG - Miss Italia sarà eletta per la prima volta a Milano domenica 16 settembre. L'incoronazione della più bella d'Italia avverrà al termine di uno show che sarà trasmesso in diretta dagli ...

Alice Sabatini ingrassata quindici chili/ Miss Italia : "Tanti esami per scoprire che era colpa dello stress" : Alice Sabatini ingrassata quindici chili dopo Miss Italia, da una serie di analisi è riuscita a scoprire che non era celiaca ma solo "stressata", tutta colpa del successo?(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:28:00 GMT)

Eletta Miss Mamma Italiana - sul podio ci sono 3 anconetane : ... con fascia 'Gold' per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest'anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti , ideatore e Patron del Concorso, . 'Miss Mamma ...

Miss Italia - in passerella con la protesi. La sfida di Chiara : Grosseto, 15 luglio 2018 - "Il mio obiettivo è arrivare alla finale di Miss Italia ma in ogni caso solo partecipare e rompere il tabù che il disabile non può fare più niente nella vita è una vittoria".

Miss Italia - finali regionali : è Ylenia Gatta la prima regina : Labbra sensuali, magra, occhi vellutati: ecco la ventenne romana Ylenia Gatta, prima reginetta delle finali regionali del 79° concorso nazionale di Miss Italia, eletta a Marino. Qui, ai bordi della ...

Miss Mamma Italiana 2019. Partono le selezioni : sul podio anche 1 mamma di Cervia e 1 di Alfonsine : INFO Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato , le iscrizioni sono gratuite, , possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. Per ulteriori informazioni o per ...

Chiara - a Miss Italia con la protesi : «Fregatevene di quello che dice la gente» : Chiara Bondi ha (quasi) diciotto anni, un sorriso contagioso, una cascata di lunghissimi capelli scuri, misure da modella. E una protesi alla gamba sinistra. Cinque anni fa, quando di anni non ne aveva ancora nemmeno tredici, ha subito un’amputazione fino a sotto il ginocchio, conseguenza di un incidente stradale in motorino. Ma se, all’inizio, la sua condizione le sembrava insopportabile, oggi è uno dei suoi punti di forza. Coraggiosa e ...

Chiara Bondi - la prima ragazza che sfilerà a Miss Italia con la protesi alla gamba : Non ha però lasciato che la disabilità le rovinasse la vita e ha fatto di tutto pur di realizzare il suo sogno, ovvero lavorare nel mondo della moda. La sua speranza è che riesca a diventare un ...

Bebe Vio : «Chiara Bordi a Miss Italia? Il pezzo che ci manca è la nostra forza» : ... l'associazione creata dalla mia famiglia che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico e che raccoglie fondi per acquistare le protesi per i bambini amputati desiderosi di fare sport. ...