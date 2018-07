Ministro Tria | “Sì a flat tax e pace fiscale ma compatibilmente con conti in ordine”

Ministro Tria : presto in arrivo la modifica dell'Irap : Sulla pace fiscale, ha ricordato che non è un condono, ma un piano che rientra nella logica di un fisco amico del contribuente, che oltre alla riscossione, guardi alla crescita dell'economia. Sulla ...

Ministro Tria : presto in arrivo la modifica dell’Irap : In audizione al Senato, il Ministro dell’Economia – Giovanni Tria – ha annunciato, tra le altre cose, anche una modifica dell’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive. Un’imposta che non è mai entrata nella grazie del Ministro, oltre che in quelle dei contribuenti. Tria ne ha quindi annunciato modifiche ieri, in un disegno più ampio di riforma del fisco allo studio. “Certo, si tratta di un’imposizione che non ha mai goduto del ...

Tria - "crescita in rallentamento"/ Ministro economia : "Task force per flat tax - il reddito di cittadinanza..." : Tria, "crescita in rallentamento": il Ministro dell'economia in commissione Finanza del Senato ed ha parlato anche di flat tax e reddito di cittadinanza, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:58:00 GMT)

Ministro Tria conferma : "Reddito di cittadinanza si farà. Pace fiscale non sarà nuovo condono" : La crescita dell'economia per l'anno in corso potrà essere non lontana da quella programmata anche se il quadro internazionale fa presagire un rallentamento. A parlare è il Ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione fionanze del Senato.

Giovanni Tria - il Ministro infiltrato contro Lega e M5s : così inginocchia l'Italia alla Cina : Il ministro dell'Economia sa di avere una missione complicatissima per 2019. Una volta finita la stagione del Quantitative easing della Banca centrale europea, lo Stato italiano dovrà darsi da fare ...

Di Maio smentisce gli 8mila posti di lavoro in meno : numeri non miei | Ministro Tria : 'Stime Inps prive di basi' : Sempre dal ministero dell'Economia specificano che la Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per valutare oneri e coperture. Padoan: "Respingo insinuazioni su ...

Decreto dignità - Forza Italia contro Di Maio 'Incapace di governare'. Il Ministro risponde con Tria 'Mai accusato Mef né Ragioneria di Stato'... : Il primo provvedimento, il #Decretodignitá , è pieno di errori e la sua relazione tecnica smaschera gli effetti recessivi che avrà sulla nostra economia. @luigidiMaio grida al complotto ma dovrebbe ...

Reddito di cittadinanza ultime notizie coperture : il parere del Ministro Tria : Ma in tal senso, quali sono le ultime notizie sulle coperture? A prender parola è stato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare di via XX Settembre, durante una lunga analisi, ha ...

CETA - DI MAIO : “TRATTATO CON CANADA LO RESPINGEREMO”/ Tria ‘frena’ il Ministro M5s : “accordi sono un bene” : Luigi Di MAIO alla Coldiretti: "respingeremo il trattato CETA, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, ConfindusTria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Conti pubblici - il Ministro Tria : “Nessuna manovra correttiva nel 2018. Avanti con riduzione debito-Pil” : “Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi, si vedrà a consuntivo. Riteniamo che non ci sarà nessun allargamento del bilancio e nessuna restrizione nel senso di manovra correttiva. Sul 2019, ho ripetuto a Moscovici che ho preso l’impegno di proseguire nel percorso di riduzione del rapporto debito/Pil. Non ci sarà nessuna inversione di tendenza per quanto riguarda l’aggiustamento strutturale”. Così Giovanni Tria, ministro ...

FABI : pieno sostegno al Ministro Tria : sostegno al ministro dell'economia Giovanni Tria da parte della FABI, il cui segretario generale Lando Maria Sileoni commenta così l'intervento all'Assemblea nazionale del'Abi.

Paolo Savona : "Tria terrorizzato di essere il Ministro che finisce con la crisi - io sono un po' più libero di agire" : "Mi faccio guidare dal mandato ricevuto che per fortuna è ristretto...se fosse ampliato a tutti gli argomenti che avete segnalato mi troverei in seria difficoltà, difficoltà che passo con tutta la collaborazione dovuta ai miei colleghi di Governo". Doveva essere il ministro dell'Economia, ma le cose sono andate diversamente. Un veto del Quirinale, la mediazione sulla sua nomina agli Affari Esteri. Davanti alle Commissione ...

'Il libero commercio è fondamentale' - il Ministro Tria contrario ai dazi - : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'assemblea annuale dell'Abi. 'L'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti e …

[Il ritratto] Tria il Ministro trapezista sospeso pericolosamente fra due padroni. Ma ha un piano : Nel suo primo discorso alla Camera, il ministro dell'Economia ha fatto chiaramente intendere che è impossibile esaudire tutti i desideri dei due maggiori firmatari del contratto, non potendo reperire ...